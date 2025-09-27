Home Kitekintő Oroszország kritizálja a drónfal felállítását
Oroszország kritizálja a drónfal felállítását

Kép forrása: raketa.hu

Oroszország szombaton kritizálta az EU terveit, amelyek célja a drónok elleni védelem megerősítése, és kijelentette, hogy az EU légterének határait átlépő, azonosítatlan pilóta nélküli repülőgépek ellen létrehozandó fal csak „fokozza a feszültséget”. A TASR az AFP hírügynökség jelentése alapján számolt be erről.

A drónok elleni védelemről szóló viták az EU keleti szárnyán fokozódtak a közelmúltban történt lengyel, román és litván légtérbe való behatolások, valamint a Dániában észlelt pilóta nélküli repülőgépek után. A pénteki tárgyaláson részt vettek Bulgária, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna és végül Magyarország képviselői. Jelen volt az EU diplomáciájának vezetője, Kaja Kallas is.

Az EU védelmi miniszterei pénteki ülésükön egyetértettek abban, hogy sürgősen létre kell hozni egy úgynevezett „drónfalat” az orosz légtérbe való behatolások elleni védelem érdekében. Az orosz külügyminisztérium szombaton erre reagálva kijelentette, hogy ezek az intézkedések

„a katonai és politikai feszültség növekedéséhez vezetnek kontinensünkön”

– közölte az orosz állami hírügynökség, a RIA Novosti. A minisztérium szerint a tervek „az EU uralkodó elitjének személyes ambícióit és politikai játszmáit” tükrözik. Az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen először a hónap elején, néhány órával azután, hogy orosz drónokat lőttek le Lengyelország felett, szorgalmazta a „drónfal” felépítését. Az EU azt is kijelentette, hogy tanulnia kell Ukrajnától, amely naponta szembesül orosz drónok rajával, és ezért olcsóbb megoldásokat fejlesztett ki azok elfogására.

Moszkva tagadta a NATO légterének megsértését, és „hisztériának” nevezte az EU reakcióját, mondván, hogy az orosz pilóták betartják a nemzetközi légi navigációs szabályokat. Hozzátette, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az európai légteret átlépő drónok oroszok voltak, idézi az AFP.

SZE/Felvidék.ma/TASR

