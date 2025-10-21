Nagyszombat ismét bérbe adja a Kreatív Központ helyiségeit

A Nagyszombati Megyei Önkormányzat ismét pályázatot hirdet a Kreatív Központ (Kreatívne centrum Trnava – KCT) két nem lakáscélú helyiségének bérbeadására.

Az érdeklődők egy étteremként hasznosítható, tágas helyiségre és egy kisebb üzlethelyiségre tehetnek ajánlatot – mindkettő a város sétálóövezetében, a Fő utca 17. szám alatt található.

A nagyobb, mintegy 260 négyzetméteres területet a helyiek korábban könyvesboltként ismerték. Most gasztronómiai egységként, például kávézóként vagy étteremként hasznosítható.

„Az építész, Pavel Ďurko eredetileg egy szecessziós hangulatú kávézót álmodott ide, amely a bécsi kávéházak légkörét idézné” – mondta Zuzana Bezáková, a Kreatív Központ igazgatója.

A másik, 52 négyzetméteres üzlethelyiség jelenleg a KCT kiállításainak és eseményeinek ad otthont, de szintén bérbe vehető, és közvetlen bejárata van a sétálóutcáról.

A pályázatok elbírálásakor két fő szempont érvényesül: az egyik a tervezett tevékenység jellege és illeszkedése a Kreatív Központ koncepciójához, a másik pedig a felajánlott bérleti díj. Ezúttal nem határoztak meg minimális bérleti díjat, a pályázók maguk tehetnek javaslatot az összegre.

Változás az előző fordulóhoz képest, hogy a bérleti szerződés időtartama öt évről hét évre hosszabbodik, további két évvel meghosszabbítható opcióval.

Az érdeklődők a részletes feltételeket a megyei önkormányzat Elektronikus Hirdetőtábláján találják meg. A pályázatokat 2025. november 4-én 12:00 óráig lehet benyújtani.

A helyiségek megtekintése előzetes egyeztetéssel lehetséges Zuzana Bezáková igazgatónál (e-mail: bezakova.zuzana@trnava-vuc.sk, tel.: 0910 767 376).

A Kreatív Központ 2023 óta működik a felújított polgárházban, és a kulturális-kreatív iparágak fejlődését támogatja a Nagyszombati régióban.

