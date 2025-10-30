Megvalósult az Árvízvédelem az Ipoly mentén projekt első szakasza

Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program keretén belül három település együttműködésében befejeződött az „Árvízvédelem az Ipoly mentén, #floodguard” (HUSK/2302/1.2/058) című projekt Csalár községben megvalósuló projektelemének építési beruházása.

A projekt megvalósítására a folyó völgyében található két magyarországi település, Ludányhalászi és Endrefalva, valamint a Szlovákiában található Csalár létesített partnerséget.

Az Ipoly középső szakaszán található településeket a hegyes-dombos környezet, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék jellemzi. A hasonló problémákkal küzdő települések komplex árvízvédelmi tervet készítettek az elmúlt évek során, mely alapul szolgált a közös projekt kidolgozására, megvalósítására.

Az együttműködő önkormányzatok a legnagyobb árvízveszélyt előidéző vízelvezető rendszerek fejlesztését határozták el.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések a települések belterületi részeinek védelmét, a csapadékvíz szabályozott keretek között történő Ipolyba történő vezetését célozzák.

Csalár községben a vízelvezető árok felújítása, karakterének megőrzése és kinézetének szebbé tétele érdekében valósult meg beruházás. A vízelvezető árok kapacitásának megnövelését a szűkebb részeken főként a lakóházakhoz vezető hidak kiszélesítésével értük el. Ez lehetővé tette, hogy a vízelvezető ároknak egész hosszában, 242 méteren legyen elegendő vízelvezető képessége a felhőszakadások okozta vízmennyiségnek a biztonságos elvezetéséhez. Két helyen az árok szélesítésével a nagyobb víztömeg biztonságos elvezetéséhez járult hozzá a beruházás, ugyanakkor hozzájárult a településkép javításához is. A fejlesztés keretében 4 híd került felújításra a családi házakhoz, valamint egy gyaloghíd épült az önkormányzat épülete mellett.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően a vízgyűjtő területen hirtelen megjelenő csapadék lefolyását szabályozni tudjuk, így a beavatkozások csökkentik a folyó alsóbb szakaszainak belterületi veszélyeztetését.

Az építési beruházást a VB SP s.r.o korponai vállalkozás valósította meg, az eredetileg tervezett határidőn belül, így már a 2025-ös őszi-téli időszakban kellő védelmet biztosít a hátrányos helyzetű település lakói, intézményei, vállalkozói számára.

A pályázat megvalósítását az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, melyből 230 773,16 € euró összegben Csalár község részesül. A projektelemeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap 80%-ban társfinanszírozza, a pályázat költségvetését a nemzeti költségvetés Szlovákiában 12 %-ban támogatja.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma