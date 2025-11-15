Rossi csak a győzelemnek örül, a teljesítménynek nem

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kizárólag az 1-0-s győzelemnek örült, az örmények vendégeként nyújtott teljesítménynek viszont nem a csütörtöki világbajnoki selejtezőmérkőzést követően.

„Ugyan az első félidőben legalább az történt, amit akartunk, uraltuk a mérkőzést és vezetést is szereztünk, a másodikban viszont, nem tudom miért, de minden megváltozott. Persze kilencven percig nem lehet nyomást gyakorolni az ellenfélre, ugyanakkor ennyire visszaesni sem szabad. Ez volt a legrosszabb félidőnk a mostani vb-selejtezők során” – mondta önkritikusan a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. „Noha a két legnagyobb helyzetük a mi hibánkból alakult ki, a végén bizony lehetett volna más az eredmény, mint az 1-0-s siker”.

Rossi arról is beszélt, hogy a kispadról folyamatosan próbáltak utasításokat adni, hogy segítsék a játékosokat, akik ennek ellenére nem tudták megtartani a labdát, és ez volt a legalapvetőbb probléma, amiért a maga részéről felelősséget is vállalt.

A 61 éves tréner szerint bár az ellenfél alaposan feljavult, de elsősorban nem az örmények játéka, sokkal inkább saját játékosai teljesítménye lepte meg, hogy képtelenek voltak megtartani a labdát és fenntartani az első félidőben mutatott intenzitást.

„Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve” – mondta az MTI érdeklődésére Rossi azzal kapcsolatban, hogy ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ami új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.

A folytatást illetően Rossi úgy fogalmazott, reményei szerint Portugália a 20.45-kor kezdődött mérkőzésen legyőzi az ír csapatot és akkor készülhetnek a márciusi pótselejtezőkre, viszont emlékeztetett arra, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon csapata számára elég lett volna egy döntetlen is a portugál-georgiai meccsen a továbbjutáshoz, aztán mégis az esélytelenebb csapat nyert.

„Ha Portugália nem nyer, akkor úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon”

– jelentette ki Rossi.

Az örmények szakvezetője, Jegise Melikjan úgy vélte, kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva a magyaroknak alig volt helyzete a kilencven perc során.

„Számos problémával küzdünk, de ez a második félidő volt a legjobb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, így a nehézségek ellenére most már pozitívan nézhetünk előre” – összegzett Melikjan, aki elégedett volt csapata teljesítményével.

A magyarok vasárnap, november 16-án 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában,

de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége, ugyanis ha a szigetországiak a ma 20.45-kor kezdődő mérkőzésen kikapnak a portugáloktól, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként kvalifikálja magát a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.

