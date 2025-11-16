Sorozatban tizedszer is oda a vb-álom – drámai vereség az írektől

A magyar labdarúgó-válogatott 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írország ellen a világbajnoki selejtezők utolsó fordulójában, így nem sikerült megszereznie a pótselejtezőt érő második helyet. A szurkolók ezúttal is mindent megtettek – rajtuk valóban nem múlt. Sorozatban tizedik alkalommal maradunk le a világbajnokságról.

Nyeretlenségi sorozat az írek ellen

A harmadik kalapból érkező, világranglista 62. helyezett Írországgal 1934 óta tizenötször találkozott a magyar csapat, mérlegünk 5 győzelem, 7 döntetlen és 3 vereség volt.

Világbajnoki selejtezőn eddig ötször csaptunk össze, két magyar sikerrel, egy ír győzelemmel és két döntetlennel. Utoljára 1993-ban, Puskás Ferenc irányításával tudtuk legyőzni az íreket – most sem sikerült megtörni a 32 éve tartó nyeretlenségi sorozatot.

Rossi két helyen változtatott

Marco Rossi két poszton nyúlt bele az Örményországban győztes kezdőcsapatba.

Dibusz Dénes előtt hatodik alkalommal maradt változatlan a védősor: Nego, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó alakzatot. A középpályán Schäfer András mellett Tóth Alex kapott szerepet, míg a csatárunk, Varga Barnabás támogatásáról és kiszolgálásáról Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Lukács Dániel gondoskodott.

A magyar válogatott kezdőcsapata a következő volt: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Lukács D., Szoboszlai, Sallai – Varga B.

Félelmetes hangulat, szívvel-lélekkel szurkoló közönség

A Puskás Arénában óriási hangulat fogadta a csapatot már a bemelegítésnél: a szurkolók állva, hatalmas tapssal köszöntötték a válogatottat. Megrendíthetetlen hittel várták a sípszót, hiszen a tét negyven év után a világbajnoki részvétel lehetősége volt.

A mérkőzés elején pillanatok alatt eljutottunk az ír kapuig, minden sikeres támadást hangorkán kísért, a drukkerek ereje pedig végig ott volt a pályán – velük együtt dobogott a stadion.

Fordulatos első félidő

A magyar csapat remekül kezdett: a 3. percben Szoboszlai szögletét követően Lukács Dániel talált a hálóba, és ezzel megszerezte első válogatott gólját. A lendület azonban nem tartott sokáig: a 15. percben Troy Parrott büntetőből egyenlített. A 37. percben ismét vezetéshez jutottunk, amikor Varga Barnabás 18 méterről, ballal lőtt gyönyörű gólt – a stadion újra felrobbant.

Dráma a második félidő végén

A szünet után a válogatott minden erejét mozgósította, a játékosok és a szurkolók is teljes szívvel küzdöttek. A csapat eleinte fölényben futballozott, ám a döntő pillanatokban nem sikerült megőrizni az előnyt.

Hiába játszott a második félidőben a magyar válogatott kezdeményezőbben és veszélyesebben, a 80. percben Parrott újra egyenlített. A végzetes kapushiba megpecsételte a meccs és a selejtezősorozat sorsát. A hosszabbítás 96. percében pedig ismét Parrott villant, megszerezve az írek számára a győzelmet, a csoport második helyét és ezzel együtt a pótselejtezőt érő találatot.

A lefújáskor néma csend ült a Puskás Arénára – csak az ír játékosok és szurkolók örjöngése törte meg a fájdalmas csendet.

Magyar balsors

A magyar válogatott sajnos ez alkalommal sem tudta elérni a huszonnyolc éve áhított pótselejtezőt.

A csoport másik mérkőzésén Portugália megsemmisítő, 9–1-es győzelmet aratott Örményország ellen, így Cristiano Ronaldo karrierje során a hatodik világbajnokságára készülhet. A portugálok 13 ponttal nyerték meg az F csoportot, mögöttük 10 ponttal az írek végeztek, megszerezve a pótselejtezős helyet. A magyar válogatott 8 ponttal a harmadik lett, míg Örményország 3 ponttal zárta a sorozatot.

A szurkolók mindvégig végtelen hittel álltak a csapat mögött – most azonban együtt kell feldolgozniuk az újabb elmaradt világbajnoki álmot.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma