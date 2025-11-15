Home Kitekintő Orbán Viktor: aki békét akar, velünk tart
Kitekintő

Orbán Viktor: aki békét akar, velünk tart

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

Aki békét akar, velünk tart – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook oldalán.

Felidézte: az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon eközben

megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

A különbséget zongorázni lehet. Most még” – közölte a kormányfő. Hozzátette: de a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv.

Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik „mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt„.

Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést.

Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Húsz katolikus iskola modernizációját támogatta a magyar kormány...

Kutak Adrienn kapta az idei Gádor-díjat

Orbán Viktor: az európaiaknak a háború helyett a...

Az EP szeretné, ha az abortuszhoz való jog...

Szijjártó Péter: hiába a brüsszeli nyomás, Magyarország nem...

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas Fiatalok Találkozója Sátoraljaújhelyen

Brüsszel kötelező betelepítést és újabb pénzbüntetéseket kényszerítene Magyarországra

A jelen ifjúsága a jövő valósága

„Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs...

Már péntektől várják az érdeklődőket a Vörösmarty téri...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma