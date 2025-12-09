Home Kitekintő Ostobaság, hogy Moszkva a NATO megtámadására készül
Kitekintő

Ostobaság, hogy Moszkva a NATO megtámadására készül

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kreml, Moszkva. Illusztráció (pixabay.com)

Ostobaságnak minősítette Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Friedrich Merz német kancellárnak azt az állítását, miszerint Oroszország NATO elleni támadásra készülne.

„Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, (Vlagyimir) Putyint hallgassa meg” – mondta.

Reagált Merznek arra, a NATO fegyverkezése igazolására elhangzott kijelentésére is, miszerint Putyin a Szovjetunió feltámasztásáról álmodozik.

„Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – nyilatkozott a Kreml szóvivője.

MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szijjártó Péter: összesen 240 magyar-orosz vállalatközi tárgyalásra kerül...

A kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány...

XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt

Andrej Babiš már harmadszor tette le az esküt...

Esterházy János-emléktáblát avattak Beregszászban

Orbán Viktor: óriási jelentőségű a török világgal való...

Az uniós tagállamok megállapodtak a 2026-os migrációs szolidaritási...

A déli féltekén elő magyar fiatalok érkeznek a...

„A magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére...

A magyarok körében is igen népszerűek a bécsi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma