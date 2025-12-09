A szlovák jogrendszer szégyenéről egyeztetett szlovák pártokkal a Magyar Szövetség elnöke

Akár még történelminek is nevezhetnénk azt a találkozót, amire ma került sor a Magyar Szövetség székházában: most történt meg ugyanis először, hogy a felvidéki magyar párt képviselői tárgyalóasztalhoz ültek szlovák pártok képviselőivel a Beneš-dekrétumok alapján ma is zajló vagyonelkobzások ügyében. Sajnálatos módon sokkal inkább arról van szó, hogy a Progresszív Szlovákia megint bezsebelt néhány szimpátiaszavazatot, amihez az MSZ a díszletet adta…

Ugyanis a találkozóra – ahogy az nyilván várható is volt az előzmények ismeretében – A Progresszív Szlovákia (PS) és a Szlovákia Mozgalom (Slovensko) magyar nemzetiségű politikusai fogadták el a meghívást. A kormánypártok és a többi ellenzéki erő nem jelent meg.

„Nem kell félni, nem fog fájni”

– ezzel a rendkívül rossz emlékű Gyurcsány-idézettel utalt Gubík László pártelnök a sajtótájékoztatón arra, hogy mi is volt a találkozó üzenete. Mint mondta, a cél kizárólag az, hogy a kérdést szakmai mederbe tereljék, és végre megoldást találjanak egy olyan problémára, amely a szlovák jogállamiságot, a jogbiztonságot és számos magyar származású örököst is érint.

Konkrét javaslat a hatályon kívül helyezésre

„Azok a határozatok, amelyek mentén ma vagyonelkobzások történnek, és emberek, örökösök földjeit veszik el, azokat hatályon kívül kell helyezni, illetve a későbbiekben

ki kell, hogy kerüljenek a szlovák jogrendből”

– szögezte le Gubík László. A Magyar Szövetség már elkészített egy konkrét törvényjavaslatot, amelyet ma ismertetett a két jelen lévő szlovák párttal. A pártelnök szerint „ezzel minden igazságérzettel rendelkező ember egyet kell, hogy értsen”. Ami így is van. Más kérdés, hogy ki gondolja komolyan és ki az, aki csak politikai tőkét kíván belőle kovácsolni. Azt ugyanis aligha gondolja komolyan a pártelnök vagy bárki más Szlovákiában, hogy a dekrétumokat kivonják a jogrendből. Ezt egyébként maga a Progresszív Szlovákia elnöke is megerősítette egy korábbi nyilatkozatában.

A közvélemény hiszterizálása nélkül is lehet beszélni

Gubík kiemelte: a mai találkozó bebizonyította, hogy a Beneš-dekrétumok kérdéséről a közvélemény riogatása és a történelmi traumák felidézése nélkül is lehet érdemben beszélni.

„Megnyugtattuk a szlovák felet, hogy nem kell hiszterizálni a témát.

Oldjunk meg most, 2025 karácsonyán egy olyan problémát, ami még mindig itt lóg a szlovák jogrendszerben” – fogalmazott.

A Magyar Szövetség továbbra is várja a kormánypártokat egy következő egyeztetésre. Gubík László külön üzenetet küldött Peter Pellegrini köztársasági elnöknek is: „Ha beszélünk egy bizottságról, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozna, akkor a Köztársasági Elnöki Hivatal tekintélye és méltósága megfelelő terep lenne arra, hogy a vadhajtásokat levágjuk, és a párbeszédet megfelelő kommunikációs mederbe tereljük. Erre is nyitottak vagyunk. A mi munkacsoportunk már működik, és ha gond van a szakértői csapat feltöltésével, a Magyar Szövetség szívesen segít.”

Reális esélyek 2027 előtt?

Arra a kérdésre, hogy lát-e esélyt tényleges előrelépésre a 2027-es választások előtt, Gubík László így válaszolt:

„Örök optimista vagyok, de annyira azért nem, hogy azt mondjam: a Magyar Szövetség parlamenti jelenléte és képviselete nélkül előrelépés történne a témában. Kommunikációs szinten, közvélemény-megnyugtatás szintjén lehetséges, de

jogszabályi változás egészen biztosan csak akkor, ha a magyar párt visszakerül a szlovák parlamentbe.”

A mai találkozót illetően mindenesetre tény: a Beneš-dekrétumok alapján zajló vagyonelkobzások ügyében először mozdult meg a szlovák politikai paletta egy része – még ha egyelőre csak ellenzéki oldalon is.

szd/Felvidék.ma