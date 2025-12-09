Home Kitekintő XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt
Kitekintő

XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: VaticanNews

Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.

A közlemény szerint az egyházfő hangsúlyozta a felek közötti párbeszéd folytatása szükségességét.

A pápa ismetelten hangot adott a sürgető reménynek, hogy a folyamatban levő diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezethetnek.

Szó volt a háborús foglyok kérdéséről, és annak szükségességéről, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek családjaikhoz. A Szentszék azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba hurcoltak.

A Róma közeli Castel Gandolfo pápai rezidencián tartott találkozó mintegy fél óráig tartott. Délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadja Zelenszkijt a római kormánypalotában.

A katolikus egyházfő és az ukrán elnök közötti találkozót elsőként Antonio Tajani külügyminiszter kommentálta, hangoztatva, hogy „Olaszország álláspontja egyértelmű: támogatjuk Ukrajnát, igazságos és tartós békét akarunk, meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet tölthet be a tűzszünet elérésében, utána pedig az ukránoknak és az oroszoknak kell megállapodniuk a határokról”.

Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett meg Rómába: az ukrán elnök a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet az európai tárgyalópartnereivel.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szijjártó Péter: összesen 240 magyar-orosz vállalatközi tárgyalásra kerül...

A kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány...

Ostobaság, hogy Moszkva a NATO megtámadására készül

Andrej Babiš már harmadszor tette le az esküt...

Esterházy János-emléktáblát avattak Beregszászban

Orbán Viktor: óriási jelentőségű a török világgal való...

Az uniós tagállamok megállapodtak a 2026-os migrációs szolidaritási...

A déli féltekén elő magyar fiatalok érkeznek a...

„A magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére...

A magyarok körében is igen népszerűek a bécsi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma