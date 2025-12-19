Az államfő a rendelkezésére álló időn belül dönt a Btk. módosításáról

Peter Pellegrini államfő a rendelkezésére álló időn belül eldönti, aláírja-e a Btk. módosítását, vagy újratárgyalásra visszaküldi a parlamentbe. Leszögezte, hogy döntését sem a kormánypártok, sem az ellenzék politikai elvárásai nem fogják befolyásolni – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

„A Btk. módosítását mindenekelőtt szakmai szempontból akarom megvizsgálni. Tiszteletben tartom, hogy a kormánynak a programja alapján joga van a büntetőtörvények módosítására. Minden törvénynél azt vizsgálom, sértheti-e az alkotmányt, a nemzetállami érdekeket vagy Szlovákia nemzetközi vállalásait” – mondta az államfő, hozzátéve, hogy az első az emberek érdeke.

A kommunikációs osztály arról számolt be, hogy az államfő pénteken több szakértővel és intézmény képviselőjével tanácskozott a módosításról.

A találkozón részt vett Lucia Kurilovská belügyi államtitkár, Milan Hodás igazságügyi államtitkár, Jana Maškarová országos rendőrfőkapitány, Marcela Kosová, a Bírói Tanács elnöke és Adrián Kucek, a tanács tagja.

A parlament december 11-én szavazta meg a Btk. módosítását, gyorsított eljárásban tárgyalta a tervezetet. A kisebb értékű lopásoknál újra bevezette a „háromszor és elég” elvét. Módosul a hatóságokkal együttműködő gyanúsítottak intézménye. A választási kampány meghiúsításának bűncselekményébe bekerül az „idegen hatalom” általi beavatkozás. Emellett bűncselekmény lesz a második világháború utáni szlovákiai viszonyokat rendező dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése.

TASR/Felvidék.ma