Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Találkozója Sátoraljaújhelyen

Felvidék.ma
(Fotó: Freepik)

Közel 300 kárpátaljai nagycsaládost fogad a Rákóczi Szövetség a január 2-4. közötti hétvégén Sátoraljaújhelyen.

300 gyermek és szülő érkezik a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének képviseltében a Rákóczi Szövetség meghívására, a január 2. és 4. közötti hétvégén a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba.

A hétvégi rendezvény legfőbb célja, hogy a gyermekeknek és a szülőknek kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt adjon az együttlét, kilépve a háborúval sújtott hétköznapokból.

A hétvége programjában sport, kirándulás, színház, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

