Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Találkozója Sátoraljaújhelyen

Közel 300 kárpátaljai nagycsaládost fogad a Rákóczi Szövetség a január 2-4. közötti hétvégén Sátoraljaújhelyen.
300 gyermek és szülő érkezik a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének képviseltében a Rákóczi Szövetség meghívására, a január 2. és 4. közötti hétvégén a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba.
A hétvégi rendezvény legfőbb célja, hogy a gyermekeknek és a szülőknek kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt adjon az együttlét, kilépve a háborúval sújtott hétköznapokból.
A hétvége programjában sport, kirándulás, színház, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek.
Sajtóközlemény/Felvidék.ma