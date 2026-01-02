60 éves a bátorkeszi sakkozás

Már hagyománnyá vált, hogy minden év karácsonya és szilvesztere között karácsonyi tornát szerveznek a Bátorkeszi Sakk-klubban, ahol kiértékelik az egész éves tevékenységüket. A 2025-ös évben ünnepelte a bátorkeszi sakkmozgalom a fennállásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból december 29-én tartották meg versennyel egybekötött ünnepségüket.

Az ünnepélyes megnyitón köszöntötték Miholics Zoltán pedagógust, a bátorkeszi sakkozás megalapítóját, Sipos Istvánt, a Magyar Sakkszövetség főtitkárát, Labancz Rolandot, a falu polgármesterét, Nátek Máriát, a sportbizottság elnökét, Jóba Szivek Katalint, a Kováts József Alapiskola igazgatóját, Lamik Jánost, a Szigetközi Sakkozók Sportegyesületének elnökét, Cséplő Zoltánt, az EuroPRESS Kft. ügyvezetőjét és természetesen a megjelent hazai versenyzőket.

A rendhagyó ünnepségen a vendégek díszoklevelet vehettek át a klub vezetőségétől, majd az elnök díszoklevélben részesítette azokat a klubtagokat, akik aktívan feladatokat vállalnak a klub sikeres működésében.

A megnyitó zárópontjában Miholics Zoltán is díszoklevélben részesült. Az oklevél igazolja, hogy a sakk-klub felvette a megalapító nevét és 2026-tól mint Miholics Zoltán Bátorkeszi Sakk-Klub fog tevékenykedni.

Ezt követően kezdetét vette a verseny. Klenkó Ádám, Jóba Ferdinánd, Lábszky Balázs és Szabó Tibor versenybírók ügyeltek a verseny zökkenőmentes lebonyolítására. A sakkozók 9 fordulóban mérték össze erejüket, 5 perc + 3 másodperc gondolkodási idő mellett.

A születésnap alkalmából egy gyönyörű tabló készült, mely Csákvári Ágnes, a helyi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola pedagógusának munkája.

Végeredmény:

Kezdő diákok

1. Dolník Dániel

2.Bárczi Barnabás

3. Szegi Bendegúz Gusztáv

4. Szegi Árpád

Diákok

1. Klenkó Dávid

2. Tóth Péter

3. Jókai Bence

Felnőttek

1. Sipos István

2. Bárczi Tibor

3. Jókai Bence

A részletes eredmények ITT találhatóak meg.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a díjakat Miholics Zoltán, Cséplő Zoltán és Nátek Mária adták át. Az eredményhirdetés keretén belül minden versenyző jutalomban részesült.

A szervezők köszönik a klub tagjai, Tóth Tibor és Szabó Tibor, valamint valamennyi borász támogatását. Tóth Tibor díjakkal támogatta a versenyt, Szabó Tibor pedig édesapjával, id. Szabó Tiborral az ebédet biztosította. Nagy köszönet illeti a szülőket is, akik sok finomsággal kényeztették el a résztvevőket.

Pallag György/Felvidék.ma