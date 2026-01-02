Home Egyéb 60 éves a bátorkeszi sakkozás
60 éves a bátorkeszi sakkozás

(Fotó: Bátorkeszi Sakk-klub)

Már hagyománnyá vált, hogy minden év karácsonya és szilvesztere között karácsonyi tornát szerveznek a Bátorkeszi Sakk-klubban, ahol kiértékelik az egész éves tevékenységüket. A 2025-ös évben ünnepelte a bátorkeszi sakkmozgalom a fennállásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból december 29-én tartották meg versennyel egybekötött ünnepségüket.

Az ünnepélyes megnyitón köszöntötték Miholics Zoltán pedagógust, a bátorkeszi sakkozás megalapítóját, Sipos Istvánt, a Magyar Sakkszövetség főtitkárát, Labancz Rolandot, a falu polgármesterét, Nátek Máriát, a sportbizottság elnökét, Jóba Szivek Katalint, a Kováts József Alapiskola igazgatóját, Lamik Jánost, a Szigetközi Sakkozók Sportegyesületének elnökét, Cséplő Zoltánt, az EuroPRESS Kft. ügyvezetőjét és természetesen a megjelent hazai versenyzőket.

Balról Miholics Zoltán, Labancz Roland, Gyöpös István, Pallag György, Sipos István (Fotó: Bátorkeszi Sakk-klub)

A rendhagyó ünnepségen a vendégek díszoklevelet vehettek át a klub vezetőségétől, majd az elnök díszoklevélben részesítette azokat a klubtagokat, akik aktívan feladatokat vállalnak a klub sikeres működésében.

A megnyitó zárópontjában Miholics Zoltán is díszoklevélben részesült. Az oklevél igazolja, hogy a sakk-klub felvette a megalapító nevét és 2026-tól mint Miholics Zoltán Bátorkeszi Sakk-Klub fog tevékenykedni.

Ezt követően kezdetét vette a verseny. Klenkó Ádám, Jóba Ferdinánd, Lábszky Balázs és Szabó Tibor versenybírók ügyeltek a verseny zökkenőmentes lebonyolítására. A sakkozók 9 fordulóban mérték össze erejüket, 5 perc + 3 másodperc gondolkodási idő mellett.

A születésnap alkalmából egy gyönyörű tabló készült, mely Csákvári Ágnes, a helyi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola pedagógusának munkája.

Végeredmény:

Kezdő diákok

1. Dolník Dániel
2.Bárczi Barnabás
3. Szegi Bendegúz Gusztáv
4. Szegi Árpád

Balról Szegi Árpád, Szegi Gusztáv, Dolník Dániel, Bárczi Barnabás (Fotó: Bátorkeszi Sakk-klub)

Diákok  

1. Klenkó Dávid
2. Tóth Péter
3. Jókai Bence

Balról Jókai Bence, Klenkó Dávid, Tóth Péter, Miholics Zoltán (Fotó: Bátorkeszi Sakk-klub)

Felnőttek  

1. Sipos István
2. Bárczi Tibor
3. Jókai Bence

A részletes eredmények ITT találhatóak meg. 

Balról Bárczi Tibor, Sipos István és Nagy Attila (Fotó: Bátorkeszi Sakk-klub)

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a díjakat Miholics Zoltán, Cséplő Zoltán és Nátek Mária adták át. Az eredményhirdetés keretén belül minden versenyző jutalomban részesült.

A szervezők köszönik a klub tagjai, Tóth Tibor és Szabó Tibor, valamint valamennyi borász támogatását. Tóth Tibor díjakkal támogatta a versenyt, Szabó Tibor pedig édesapjával, id. Szabó Tiborral az ebédet biztosította. Nagy köszönet illeti a szülőket is, akik sok finomsággal kényeztették el a résztvevőket.

Pallag György/Felvidék.ma

