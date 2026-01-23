Home Kitekintő Indul a magyar iskolaválasztási-kampány
Indul a magyar iskolaválasztási-kampány

Hatszáz külhoni óvónőt és tanítót vár a Rákóczi Szövetség a következő négy hétvégén a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban.

Mi magyarok nem vagyunk olyan sokan, hogy akár csak egyetlen magyarról is lemondhassunk. Tavasszal a külhoni magyar szülők meghatározó döntés előtt állnak, hiszen el kell dönteniük milyen iskolába íratják gyermekeiket.

A Rákóczi Szövetség idén is átfogó kampányt indít a külhoni területeken a magyar iskolaválasztás érdekében.

A magyar iskolaválasztási kampány végrehajtása érdekében a következő négy hétvégén 600 külhoni óvónőt és tanítót vár a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban az alábbiak szerint:
2026. január 23–25. – Kelet-Felvidék és Kárpátalja, 150 fő
2026. január 30. – február 1. – Nyugat-Felvidék és Kárpátalja, 150 fő
2026. február 13–15. – Partium (Arad, Temes, Bihar, Szatmár és Szilágy megye), 150 fő
2026. február 27. – március 1. – Erdély, 150 fő

A találkozók fontos célja

a magyar iskolaválasztás előbuzdítása mellett az óvónők és a tanítók munkájának megbecsülése, kapcsolatépítés és a továbbképzés.

Január 24-én, szombaton 11:30-kor a rendezvény résztvevőit köszönti Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

