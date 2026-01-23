Himnusz jegyében: telt házas gálaest a Magyar kultúra napján Dunaszerdahelyen

Nagyszabású gálaesttel ünnepelték Dunaszerdahelyen a Magyar kultúra napját január 22-én, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében. Az esemény a Himnusz születésnapjához kapcsolódva a magyar nemzeti kultúra sokszínűségét és élő hagyományait állította középpontba, telt ház előtt, ünnepi hangulatban.

A Pázmaneum Polgári Társulás 2011. január 22-én, hagyományteremtő szándékkal indította útjára Dunaszerdahelyen a magyar kultúra napjának ünnepi rendezvénysorozatát. Ezen a napon helybeli óvodások, iskolások, diákok, művészek és közéleti személyiségek lépnek színpadra, hogy közösen köszöntsék a Himnusz születésnapját.

Az esten ünnepi beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta: a magyar kultúra nem ismer határokat, és minden élő magyar közösségben jelen van, a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt. Beszédében felidézte, hogy január 22-e Kölcsey Ferenc Himnuszának befejezéséhez kötődik, s ma már hivatalos állami emléknap is, amely egyszerre hív múltba tekintésre, jelenbeli felelősségvállalásra és jövőépítésre. Kiemelte: a kultúra megtartó erő, amelynek letéteményesei maguk a közösségek, köztük a felvidéki magyarság is .

A gálaest műsora méltó módon tükrözte ezt a gondolatot. Színpadra léptek óvodások, iskolások, fiatal tehetségek és elismert művészek, akik zenével, tánccal, énekkel és szavalattal mutatták meg a magyar kultúra élő arcát. A fellépők között szerepelt Rigó Antónia és a Szent János Apostol Egyházi Iskola növendékei, a Bartal Jázmin és Bartal András alkotta testvérpár, valamint a Csallóközi Táncegyüttes és a Zalai Táncegyüttes is. Nagy sikert aratott a Kodály Zoltán Alapiskola gyerekkórusa, a Benedek Elek Óvoda műsora, továbbá Keviczky Tünde harmonika-díjas énekművész és lánya, Katona Natali fellépése.

Az est során közreműködött a közös igazgatású szakközépiskola (Szabó Gyula 21., Dunaszerdahely), a Mathias Corvinus Collegium képviseletében Vankó Lili, valamint több fiatal előadó és diákszereplő is. A műsorban helyet kaptak ünnepélyes pillanatok is: díszoklevelek átadásával ismerték el a közösség munkáját segítő személyeket és csoportokat .

A szervezők és felszólalók egyaránt hangsúlyozták: Dunaszerdahelyen élő valóság a magyar kultúra, amelyet nemcsak őrizni, hanem továbbadni is kötelesség. Az est záró gondolataiban elhangzott: a múlt értékeire építve, közösen formálható a jövő is – itt, a szülőföldön, a Csallóköz szívében.

A gálaest végén a közönség együtt énekelete el az ünnep üzenetét: „Isten, áldd meg a magyart!”

Az eseményen készült képgalériánkat megtekintheti IDE kattintva.

SZE/Felvidék.ma