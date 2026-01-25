Versforraló – várják a frappáns költeményeket

A Kikelet szervezet idén is meghirdette a Versforraló című versíró pályázatát. Az idén már harmadik alkalommal várják a költeményeket.

Mint a felhívásban olvasható: továbbra is számítunk a 15–19 éves középiskolásokra, de idén először külön felnőtt kategória is van, így bárki nevezhet, aki szeret verset írni, vagy épp most próbálná ki magát benne.

A Versforraló célja, hogy teret adjon az anyanyelvű alkotásnak, inspirálja a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, és lehetőséget biztosítson a fejlődésre.

A beérkező műveket szakmai és diákzsűri bírálja el, a legjobb versek pedig megjelennek a Versforraló fanzine-ban és a ROVART művészeti portálon.

Mint már írtuk, idén két kategóriában várják a frappáns költeményeke: a középiskolások (15 -19 éves) és felnőtt. Mindkét kategória első három helyezettje értékes jutalomban részesülnek. A nyeremények között színházjegyek, könyvcsomagok, Gombaszögi ajándékcsomagok, Új Szó- és Vasárnap-előfizetések, a Kassai Főkonzulátus különdíja, páros belébő a Betléri kastélyba, valamint páros DAC-mérkőzésjegyek is szerepelnek – és még sok más meglepetés.

„Úgy érzed, megvan benned minden, ami a költészethez kell, de eddig csak a fiókodnak írtál? Küldd el nekünk verseidet, hogy megmutathassuk őket a világnak!”

– fogalmaznak a szervezők.

Az egyetlen megkötés, mindössze annyi, hogy legfeljebb három magyar nyelvű, saját verssel pályázhatnak az érdeklődők tartalmi és formai előírások nélkül.

A jelentkezésre az alábbi e-mail címen van lehetőség: versforralo.kikelet@gmail.com. Beküldési határidő február elseje. Az eredményhirdetésre április elején kerül sor.

További részletek a Versforraló közösségi oldalán olvashatnak.

PP/Felvidék.ma