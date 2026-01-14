Fedezze fel a téli Tarajka szépségeit!

A téli időszakban is számos látnivalót kínál az Ótátrafüred fölé emelkedő Tarajka. A 1285 méter tengerszint feletti magasságban található hegyfok a Magas-Tátra egyik leglátogatottabb úti célja.

Tarajka a Nagyszalóki-csúcs keleti gerincén lévő teraszos hegyfok. A nevét a formájáról kapta. Fenyőerdővel borított északkeleti oldala meredeken esik a Tarpataki-völgy felé, míg a déli oldala lankásan ereszkedik Ótátrafürednek.

A Magas-Tátra legrégebbi üdülőközpontjától, Ótátrafüredtől bő háromnegyed órányi könnyedebb túrázással érhető el a kiépített turistaösvénynek köszönhetően. Tarajka emellett siklóvasúton is megközelíthető, Ótátrafüredről a menetidő hét perc.

Számos turistaösvény vezet innen, így a csodás kilátással rendelkező hegyfok a túrázások kiindulópontja is.

Alig pár száz méternyire találjuk az Ótátrafüred felé vezető ösvény mentén a Szilágyi Dezső-kilátót, melyet egykor Csontváry Kosztka Tivadar is felkeresett. Itt alkotta meg a tátrai csodás tájat megörökítő festményét. A kilátóról ITT és ITT írtunk.

Tarajka a kiindulópontja több kedvelt túraútvonalnak. Innen elérhetők a Tarpataki-vízesések, a Rainer-menedékház, továbbá a Sziléziai menedékházhoz is el lehet jutni. Az igazán bátrak akár a Kőpataki-tóhoz is túrázhatnak.

A felsorolt túraösvényeket kedvezőbb időjárási viszonyok mellett, a tavaszi, nyári és kora őszi hónapokban érdemes abszolválni.

Ám a téli időszak is sok programot kínál a Tarajkán. A téli sportok kedvelői megtalálják itt a számításukat. Síelésre és szánkózásra alkalmas terep várja a látogatókat.

A szánkót nem csupán a legkisebbek használják. Fiatalok, felnőttek egyaránt szánkóra ülve siklanak a kijelölt szakaszokon.

Az egyre népszerűbb skandináv gyaloglás kedvelőit is várja Tarajka. Akár ily módon is elérhető a 1285 méter magasan található hegyfok.

A Tarajka legjelentősebb téli attrakciója az immár tizenharmadik alkalommal emelt jégkatedrális. A speciális kupola alatt az idei téli szezonban 225 tonna jégből a római Lateráni Szent János-bazilika jégbe vésett mását tekinthetik meg április 19-ig.

Nem feledkezhetünk meg a csodás kilátásról sem. A száraz téli időben igen messzire el lehet látni a Tarajkáról. A friss levegő, a csodás hófedte táj, a lábunk alatt ropogó hó felejthetetlen hangulatot teremt minden egyes alkalommal.

Január elejei ottjártunkkor számos felvidéki magyar és anyaországi turistával találkoztunk. Voltak, akik több napra érkeztek a Magas-Tátrába, mások egynapos szervezett út keretében fedezték fel Ótátrafüred és Tarajka szépségeit. A magyarokon kívül rengeteg cseh és lengyel látogatóval is találkoztunk.

A téli hófödte Magas-Tátra sok turistát vonz napjainkban is.

Pásztor Péter/Felvidék.ma