Aki orvos volt a hercegek között, és herceg volt az orvosok között

A Lévai Szent László Kör idei második összejövetelén a szemorvosként tevékenykedő Ivkovič Krisztina tartott előadást egykori jeles kollégájáról Batthyány-Strattmann Lászlóról a lévai Reviczky Házban. Az előadás során bemutatta a hercegből lett orvos szerteágazó és példaértékű életét és tevékenységét. Mint elhangzott, a boldoggá avatott orvos napjainkban is példakép lehet a közösségeinknek.

„Fő feladatomnak tűztem ki, hogy az orvosi működésemmel a szenvedő emberiségnek szolgálatot tegyek, ezáltal a Jóistennek tetsző dolgokat cselekedjek” – idézte az előadás nyitányaként Batthyány –Strattmann László lejegyzett végrendeletéből Ivkovič Krisztina.

Mint elmondta, január 22-én emlékeztünk meg Batthyány–Strattmann László halálának kilencvenedik évfordulójáról. Ennek alkalmából szervezték meg a lévai előadást.

Az előadó több szempont mentén mutatta be az orvos nem mindennapi életét.

Jelezte, a Batthyányak ősi fészkében, a burgenlandi Németújváron született 1870. október 28-án. A nagy kiterjedésű család tagjai a mai napig évente két alkalommal, az orvos halálának évfordulóján és a jeles előd, Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnökének halála napján, október 6-án összegyűlnek Németújváron.

Batthyány–Strattmann László már gimnazista korában a gyógyítás felé fordult. Ugyan kis kitérők után 1895 és 1900 között végezte el az orvosi egyetemet Bécsben. Ekkor már a házas és családot alapító herceg a család köpcsényi kastélyában élt. Itt alapította meg első magánkórházát. Az orvoslás több szakterületén jelentős tapasztalatokat szerzett, ugyanakkor szemorvos, illetve szemsebésszé vált.

A köpcsényi magánkórház nyitott a környék és a tágabb régió szegény lakossága felé is.

Batthyány–Strattmann László ingyen gyógyította a kórházba érkező szegény betegeket, az orvosi kezelés mellett a gyógyszereiket is kiváltotta.

Felessége, Coreth Mária Terézia, a család számára Misl igazi társa volt a hercegnek. Nem csupán feleség, több mint tíz közös gyermekük édesanyja, hanem a kórházban még asszisztensként is megállta a helyét.

Mint az előadó elmondta: az egyre terebélyesedő család példaértékű életet élt. A hit az életük szerves része volt. Minden nap jelen voltak a kastély kápolnájában tartott szentmiséken, áldoztak, szentgyónáson vettek részt.

A gyermekeiket Isten ajándékainak tekintették, példamutató életükkel a család-egyház fogalmát hozták vissza a köztudatba.

Az első világháború után el kellett hagyniuk Köpcsényt, a család körmendi birtokára költöztek. Batthyány–Strattmann László a kastély egyik szárnyában alakította ki a kórházát, itt folytatta a hiánypótló és példaértékű munkáját.

Ivkovič Krisztina megjegyezte: az orvoslást apostoli tevékenységnek vélte, vallási különbözőség nélkül gyógyította a tőle segítséget kérő embertársait. A hittel kapcsolatban az előadó kifejtette: „a család életének központja, forrása és öröme az Eucharisztia volt.”

Mindent alázattal tettek, mentesen mindenféle nemesi nagyzolástól – tette hozzá Krisztina.

Mint elmondta, a húszas évek végén egyre többet betegeskedett, a magánkórházba segítőket alkalmazott. Egyre gyengébbé vált, míg 1929 novemberében a Bécs környéki Löw szanatóriumba került, innen már nem is tért vissza az otthonába. Az egykori betegei imahadjáratot szerveztek gyógyulása érdekében. 1931. január 22-én hunyt el a szanatóriumi szobájában.

Az életének ismertetése közben elmondta a hercegből lett orvos egyik legfőbb üzenetét, miszerint

„ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá.” Példaértékű a hitben élése, az emberek iránti szeretete és a hűsége.

Boldoggá avatása alig pár évtizeddel halála után elindult, azonban elakadt, s 1988-ban indítják el újra – hangzott el a lévai előadáson. Szent II. János Pál pápa 2002 májusában avatta boldoggá.

Az értékes előadás Boldog Batthyány-Strattman Lászlóhoz intézett imával zárult. Az Ivkovič család jóvoltából agapéval és baráti beszélgetéssel ért véget az alkalom.

A Lévai Szent László Kör szerteágazó tevékenységének egyik alappillére a szentéletű elődök, az erkölcsi iránytűként is tekinthető és példaértékű személyekről szóló előadások szervezése. A kör által szervezett alkalmaknak a hitet mélyítő, erkölcsi értéket megerősítő jellege mellett nem elhanyagolható a közösségerősítő jellege sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma