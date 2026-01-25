Ezüstérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon

Ezüstéremmel fejezte be szereplését a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott. Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10–7-re maradt alul a házigazda, olimpiai bajnok Szerbiával szemben, ám a torna egészét tekintve így is rendkívül értékes, nagy küzdelemben kivívott sikert könyvelhet el.

Parádés szerb védekezés, magyar tartás

A finálét a szerbek kivételesen szervezett védekezése döntötte el: a magyar csapat a második félidőben mindössze két gólt tudott szerezni.

A hazaiaknál Dusan Mandic – az FTC játékosa – négy találattal volt a mérkőzés kulcsfigurája. A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – kilencedszer hódították el az Európa-bajnoki címet.

Kiegyenlített első félidő, lüktető játék

A találkozó elején mindkét csapat idegesen kezdett, több emberelőny is kimaradt, ám a második magyar fórt Vigvári Vendel már magabiztosan értékesítette.

A szerbek többször is kettős emberelőnybe kerültek, de a magyar védekezés és Vogel Soma bravúrjai meccsben tartották a csapatot.

A második negyedben Jansik Szilárd, majd Manhercz Krisztián és ismét Vigvári Vendel volt eredményes, a félidő hajrájában pedig a csapat legfiatalabb tagja, a mindössze 21 éves Varga Vince vette be a kaput – 5–5-tel fordultak a felek.

A döntő pillanatokban billent a mérleg

A harmadik negyed elején Mandic villant meg újra, majd Martinovic növelte a különbséget. A magyarok sokáig nem találták a ritmust támadásban, de Fekete Gergő fontos góllal tartotta életben a reményeket.

A végjátékhoz közeledve azonban a szerbek hatékonyabban használták ki lehetőségeiket, míg a magyar oldalon több kulcsszituáció is kimaradt.

Méltó ezüstérem, biztató jövő

A záró nyolc percben Mandic ötméteresből és akcióból is betalált, ezzel végleg eldöntve a döntőt. A magyar válogatott kapus nélkül is próbálkozott, de az eredmény már nem változott.

A 10–7-es vereség ellenére a magyar csapat teljesítménye elismerést érdemel.

Varga Zsolt csapata egész tornán fegyelmezett, küzdeni tudó, karakteres vízilabdát játszott, és Belgrádban is bizonyította: a magyar vízilabda továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

