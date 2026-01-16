Home Egyéb Magabiztos magyar rajt a középdöntőben: öt góllal múltuk felül Hollandiát
Egyéb

Magabiztos magyar rajt a középdöntőben: öt góllal múltuk felül Hollandiát

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon: Varga Zsolt csapata a végére egyértelmű fölényt kialakítva 16–11-re verte Hollandiát, és megőrizte vezető helyét a csoportban.

Visszatérő holland felzárkózások, stabil magyar alapjáték

A találkozó elején gyors gólváltások jellemezték a játékot, a hollandok többször is váratlan pillanatokban vállalkoztak lövésekre, amivel meglepték Csoma Kristófot. Az első negyed végén 4–4 állt az eredményjelzőn, Manhercz Krisztián és Mart van der Weijden egyaránt duplázott.

A második játékrészben azonban már egyértelműen a magyar válogatott akarata érvényesült.

Javult az emberhátrányos védekezés, Csoma védései ritmust adtak a csapatnak, elöl pedig egyre pontosabban érkeztek a befejezések. Vigvári Vince büntetőből és akcióból is betalált, Angyal Dániel és Nagy Ákos is eredményes volt, így a nagyszünetben 8–6-os magyar előnyt mutatott az eredményjelző.

Kiélezett harmadik negyed, majd döntő magyar hajrá

A fordulás után a hollandok ismét megtalálták a lövősávokat, kétszer is egyenlíteni tudtak, ám a harmadik negyed végén egy szépen kijátszott magyar támadás után Vismeg Zsombor gólja 11–10-es vezetést ért a záró nyolc percre.

A döntés az utolsó negyed közepén született meg.

Fekete Gergő és Vigvári Vince góljaival háromra nőtt a különbség, majd Tim de Mey brutalitásért történő kiállítása után a magyar csapat végig emberelőnyben játszhatta le a hajrát.

Fekete Gergő – aki öt gólig jutott – nem hibázott a büntetőknél sem, a mérkőzés ekkor végleg eldőlt.

Fotó: Istvan Derencsenyi/waterpolo.hu

Vezető helyen a magyar válogatott

A 16–11-es sikerrel a magyar együttes megőrizte csoportelsőségét, és tökéletes mérleggel folytathatja szereplését a középdöntőben.

A stabil védekezésre és hatékony támadójátékra építő válogatott újabb határozott lépést tett az éremszerzés felé.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:
Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:
Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),
Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Sérülések árnyékában, reális célokkal kezdi az Eb-t a...

Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett

Hibátlan mérleggel zárta a csoportkört a magyar vízilabda-válogatott

Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női...

Magabiztos magyar győzelem Montenegró ellen – kiharcolva a...

Magabiztos rajt Belgrádban: fölényes győzelemmel kezdte az Eb-t...

Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Biztató formában várja a belgrádi Eb-t a magyar...

Már lehet jelentkezni a 6. Párkányi Téli Futásra

60 éves a bátorkeszi sakkozás

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma