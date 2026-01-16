Magabiztos magyar rajt a középdöntőben: öt góllal múltuk felül Hollandiát

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon: Varga Zsolt csapata a végére egyértelmű fölényt kialakítva 16–11-re verte Hollandiát, és megőrizte vezető helyét a csoportban.

Visszatérő holland felzárkózások, stabil magyar alapjáték

A találkozó elején gyors gólváltások jellemezték a játékot, a hollandok többször is váratlan pillanatokban vállalkoztak lövésekre, amivel meglepték Csoma Kristófot. Az első negyed végén 4–4 állt az eredményjelzőn, Manhercz Krisztián és Mart van der Weijden egyaránt duplázott.

A második játékrészben azonban már egyértelműen a magyar válogatott akarata érvényesült.

Javult az emberhátrányos védekezés, Csoma védései ritmust adtak a csapatnak, elöl pedig egyre pontosabban érkeztek a befejezések. Vigvári Vince büntetőből és akcióból is betalált, Angyal Dániel és Nagy Ákos is eredményes volt, így a nagyszünetben 8–6-os magyar előnyt mutatott az eredményjelző.

Kiélezett harmadik negyed, majd döntő magyar hajrá

A fordulás után a hollandok ismét megtalálták a lövősávokat, kétszer is egyenlíteni tudtak, ám a harmadik negyed végén egy szépen kijátszott magyar támadás után Vismeg Zsombor gólja 11–10-es vezetést ért a záró nyolc percre.

A döntés az utolsó negyed közepén született meg.

Fekete Gergő és Vigvári Vince góljaival háromra nőtt a különbség, majd Tim de Mey brutalitásért történő kiállítása után a magyar csapat végig emberelőnyben játszhatta le a hajrát.

Fekete Gergő – aki öt gólig jutott – nem hibázott a büntetőknél sem, a mérkőzés ekkor végleg eldőlt.

Vezető helyen a magyar válogatott

A 16–11-es sikerrel a magyar együttes megőrizte csoportelsőségét, és tökéletes mérleggel folytathatja szereplését a középdöntőben.

A stabil védekezésre és hatékony támadójátékra építő válogatott újabb határozott lépést tett az éremszerzés felé.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma