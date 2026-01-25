Hiány – rendhagyó projektbemutató Komáromban

Január 23-án rendhagyó formában valósult meg a HIÁNY /// ABSENCIA projekt bemutatója a komáromi Zichy-pont Közösségi Központban. A kiállítás nem hagyományos, több hétig látogatható tárlatként működött, hanem néhány órára koncentrált, intenzív találkozásként a művek, az alkotó és a közönség között.

A program során az alkotóművész, Pézman Andrea személyesen fogadta az érkezőket, végigkísérte őket a kiállításon, és részletesen beszélt a projekt koncepciójáról, az alkotói folyamatról, valamint az egyes művek mögötti gondolati és társadalmi rétegekről.

Ez a közvetlen jelenlét szerves részévé vált a projektnek. A látogatók nem csupán kész műtárgyakkal találkoztak, hanem betekintést nyerhettek abba a hosszú távú alkotói gondolkodásba is, amely a Hiány projekt alapját képezi. A személyes beszélgetések során szó esett az elfeledett, használaton kívüli székek kiválasztásáról, azok emberi és társadalmi jelentésrétegeiről, valamint arról, miként válhat egy hétköznapi tárgy a kommunikáció megszakadásának, az eltűnésnek és a láthatatlanná válásnak a szimbólumává.

A látogatók kérdéseire adott válaszok tovább árnyalták a művek értelmezését: az alkotó kitért a minimalista vizuális nyelv tudatos használatára, a kísérleti grafikai és fotográfiai eljárásokra, valamint arra a szerepre, amelyet az intuíció, a véletlen és az anyaggal való kísérletezés tölt be a munkafolyamatban. A néhány órás időkeret ellenére a bemutató elmélyült, párbeszédalapú eseménnyé vált, ahol a közönség aktív résztvevőként kapcsolódhatott a projekthez.

A rendhagyó forma különösen hangsúlyossá tette a projekt egyik központi kérdését: a valódi, személyes kommunikáció jelentőségét egy felgyorsult, gyakran felszínes kapcsolatokra épülő világban.

A kiállítás így nemcsak a bemutatott művek szintjén, hanem működésmódjában is reflektált a kommunikáció törékenységére és értékére.

Pézman Andrea 1975-ben született Komáromban, jelenleg a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola Grafika Tere műtermének vezetője, ahol 2018-ban Doctor of Arts fokozatot szerzett. Művei rangos hazai és nemzetközi gyűjteményekben szerepelnek, többek között a Mead Art Museum (Amherst, USA), a bécsi MAK, a Pozsonyi Városi Galéria és az Európai Parlament művészeti kollekciójában. Alkotásait számos nemzetközi kiállításon mutatták be, több díjat nyert a grafika és a művészkönyv területén, és rendszeresen vesz részt szakmai zsűrik munkájában is.

A komáromi projektbemutató a KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap és a Villa Camarum Polgári Társulás támogatásával valósult meg.

Szalai Erika/Felvidék.ma