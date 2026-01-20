Megvan az elődöntő: a magyar válogatott ötméteresekkel győzte le Spanyolországot

Vogel Soma főszereplésével, idegek csatájában győzte le Spanyolországot Varga Zsolt együttese a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában, és ezzel kiharcolta az elődöntőt.

A Szerbia elleni mérkőzés után nem maradt több hibázási lehetőség: a Spanyolország elleni összecsapás valódi ki-ki meccs volt, amelynek győztese a legjobb négy közé jutott. A magyar válogatott ennek megfelelő elszántsággal és tempóval kezdett, és már az első percekben jelezte, hogy készen áll a kihívásra.

Kiélezett küzdelem, magas színvonal

Az első félidőben fej fej mellett haladtak a csapatok, a magyar támadójáték hatékony volt, a spanyolok pedig elsősorban emberelőnyökből tartották a lépést.

Vogel Soma már ekkor fontos védésekkel tartotta meccsben a csapatot, miközben elöl Manhercz Krisztián, Jansik Szilárd és Fekete Gergő is eredményesen fejezte be az akciókat.

A nagyszünetben 5–5 állt az eredményjelzőn.

Fordulás után is tovább folytatódott az adok-kapok

A harmadik negyedben sikerült kétgólos előnyt is kiharcolni, ám a világbajnok spanyolok nem engedték el a mérkőzést.

A záró nyolc percben először kerültek lépéselőnybe, de a magyar válogatott higgadtan reagált: Nagy Ádám és Nagy Ákos találataival ismét visszavette a vezetést.

A végjáték azonban újabb fordulatot hozott, a spanyolok az utolsó másodpercekben egyenlítettek.

Ötméteresek döntöttek

A büntetőpárbajban Vogel Soma főszerepe megkérdőjelezhetetlen volt: összesen négy spanyol lövést hárított, óriási lélektani előnyt biztosítva a magyar csapatnak.

A mezőnyjátékosok nem hibáztak, a mindent eldöntő ötméterest Fekete Gergő magabiztosan értékesítette.

A magyar válogatott 15–14-re győzte le Spanyolországot, megőrizve veretlenségét a riválissal szemben a kontinensviadalok történetében, és bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe.

A csapatra két nap pihenő vár, pénteken pedig jó eséllyel Görögország ellen játszhat a döntőbe jutásért.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma