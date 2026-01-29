Fölényes győzelemmel, csoportelsőként jutott középdöntőbe a magyar női válogatott

Harmadik csoportmérkőzését is magabiztosan megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor együttese ma este 28–4-re győzte le a házigazda Portugália csapatát. A magyar együttes végig kézben tartotta az összecsapást, és százszázalékos mérleggel, csoportelsőként jutott be a középdöntőbe.

Gyors magyar fölény az első perctől

A találkozó elején Vályi Vanda nyerte a nyitó sprintet, majd az első magyar találatot is ő szerezte. Faragó Kamilla és Hajdú Kata góljaival hamar megnyugtató előny alakult ki, az első negyed végére pedig már 7–2-re vezettek a magyarok.

A második játékrészben tovább nőtt a különbség: Aubéli Tekla, Garda Krisztina, Sümegi Nóra, Keszthelyi Rita és ismét Vályi is eredményes volt, miközben a védekezés és a kapusteljesítmény is stabil maradt.

A nagyszünetben 14–3 állt az eredményjelzőn.

Gólzápor a folytatásban is

A térfélcsere után sem változott a játék képe. Dömsödi Dalma, Varró Eszter, Tiba Panna és Szilágyi Dorottya is feliratkozott a gólszerzők közé, a harmadik negyed végére pedig 21–4-re ellépett a magyar válogatott.

A záró játékrészben Vályi Vanda hatodik találatát is megszerezte, Hajdú, Varró és Rybanska Natasa pedig tovább növelte a különbséget.

Portugália ebben a negyedben már nem tudott betalálni, a magyar csapat viszont újra 28 gólig jutott.

Folytatás a középdöntőben, rangadóval nyitva

A magyar válogatott hibátlan csoportkört zárt, és megszerzett pontjait magával viszi a középdöntőbe.

Cseh Sándor csapata az F-csoportban a címvédő Hollandia és Izrael ellen folytatja szereplését, elsőként szombaton a hollandokkal találkozik – az elődöntőbe jutás szempontjából kulcsfontosságú összecsapáson.

A magyar női válogatott Eb-kerete:

Kapusok:

Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok:

Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),

Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),

Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),

Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),

Rybanska Natasa (Sabadell),

Varró Eszter (Berkeley)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma