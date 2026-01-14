Home Egyéb Hibátlan mérleggel zárta a csoportkört a magyar vízilabda-válogatott
Hibátlan mérleggel zárta a csoportkört a magyar vízilabda-válogatott

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas


A magyar férfi vízilabda-válogatott 21–6-os győzelemmel zárta a Málta elleni mérkőzést a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, így Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel jutott a középdöntőbe.

Maximális pontszámmal a középdöntőbe

A három győzelem azt jelenti, hogy a magyar csapat hat pontot visz magával a középdöntőbe, ahol a címvédő világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a holland válogatottal mérkőzik meg.

A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, míg a harmadik és negyedik helyezettek az 5., illetve a 7. helyért folytatják.

Kísérletezés a kerettel és a kapuban

Az utolsó csoportmeccsen Varga Zsolt pihenőt adott Nagy Ádámnak, a kapuban pedig először kapott szerepet az Eb-n Vogel Soma, akit korábbi szemsérülése miatt eddig óvatosan kezelt a szakmai stáb.



Visszafogott rajt, fokozatos fölény

A magyar csapat támadásban kissé rozsdásan kezdett, a máltaiak pedig több lövéssel is „belőtték” Vogelt, így az első negyed után mindössze 4–2 állt az eredményjelzőn.

A második játékrészben azonban nőtt a különbség: az első magyar emberelőnyt Batizi használta ki, majd Nagy Ákos akciógóljával és a hajrában felgyorsuló játékkal a nagyszünetre már 11–4-re vezetett a válogatott.



Biztos kézben a mérkőzés

A fordulás után Málta még tartotta magát az elején, létszámelőnyös helyzeteiből kétszer is betalált, de a magyar fölény nem forgott veszélyben.

A zárónegyedben tovább nőtt a különbség, a huszadik magyar gól bő két perccel a vége előtt született meg, a csapat pedig kapott gól nélkül zárta az utolsó nyolc percet.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:
Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:
Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),
Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

