Hibátlan mérleggel zárta a csoportkört a magyar vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 21–6-os győzelemmel zárta a Málta elleni mérkőzést a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, így Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel jutott a középdöntőbe.
Maximális pontszámmal a középdöntőbe
A három győzelem azt jelenti, hogy a magyar csapat hat pontot visz magával a középdöntőbe, ahol a címvédő világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a holland válogatottal mérkőzik meg.
A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, míg a harmadik és negyedik helyezettek az 5., illetve a 7. helyért folytatják.
Kísérletezés a kerettel és a kapuban
Az utolsó csoportmeccsen Varga Zsolt pihenőt adott Nagy Ádámnak, a kapuban pedig először kapott szerepet az Eb-n Vogel Soma, akit korábbi szemsérülése miatt eddig óvatosan kezelt a szakmai stáb.
Visszafogott rajt, fokozatos fölény
A magyar csapat támadásban kissé rozsdásan kezdett, a máltaiak pedig több lövéssel is „belőtték” Vogelt, így az első negyed után mindössze 4–2 állt az eredményjelzőn.
A második játékrészben azonban nőtt a különbség: az első magyar emberelőnyt Batizi használta ki, majd Nagy Ákos akciógóljával és a hajrában felgyorsuló játékkal a nagyszünetre már 11–4-re vezetett a válogatott.
Biztos kézben a mérkőzés
A fordulás után Málta még tartotta magát az elején, létszámelőnyös helyzeteiből kétszer is betalált, de a magyar fölény nem forgott veszélyben.
A zárónegyedben tovább nőtt a különbség, a huszadik magyar gól bő két perccel a vége előtt született meg, a csapat pedig kapott gól nélkül zárta az utolsó nyolc percet.
A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:
Kapusok:
Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok:
Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),
Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)
Bartalos Nikolas/Felvidék.ma