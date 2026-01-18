Egy gól döntött Belgrádban – hatalmas csatában maradt alul a magyar válogatott a házigazda ellen

A magyar férfi vízilabda-válogatott emlékezetes, nagy iramú mérkőzésen 15–14-re kikapott a házigazda, olimpiai bajnok Szerbiától a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. A vereség ellenére a magyar csapat tartását, küzdeni tudását és mentális erejét bizonyította a zsúfolásig telt Beogradszka Arenában.

Villámrajtot vett a magyar csapat

A pokoli hangulat sem fogta meg Varga Zsolt együttesét: az első három magyar támadás góllal zárult, Nagy Ádám, Vigvári Vince és Angyal Dániel révén pillanatok alatt 3–0-ra elléptünk.

A szerbek azonban gyorsan rendezték soraikat, Milan Glušac védései stabilitást adtak hátul, elöl pedig Nikola Jakišić dudaszós találatával 4–4-re mentették az első negyedet.

Adok-kapok a medencében

A második játékrész elején már a házigazda vezetett, de ezt követően igazi presztízscsata bontakozott ki.

Nagy Ádám emberelőnyből volt eredményes, majd Jansik Szilárd egy lefordulás után üres kapuba talált.

A túloldalon is érkeztek a válaszok, a játék folyamatosan hullámzott, a félidőre azonban egygólos szerb előnnyel fordultak a csapatok.

Ritmust váltott a címvédő

A harmadik negyedben Szerbia magasabb fokozatba kapcsolt: pontosabb támadásokkal és távoli átlövésekkel többgólos különbséget épített ki.

A magyar oldalon ekkor akadozott a befejezés, a korábban szoros mérkőzés rövid időre elbillent a hazaiak irányába.

Magyar szívvel az utolsó percig

A záró nyolc perc azonban mindent elmondott erről a csapatról.

A magyar válogatott hatalmas elszántsággal kezdett, gyors 3–0-s sorozattal visszajött a meccsbe, Nagy Ádám negyedik gólját követően pedig már csak egy találat volt a különbség.

Kétszer is sikerült felzárkózni, de a szerbek végül megőrizték minimális előnyüket.

Minden a zárófordulóban dől el

Szerbia ezzel a sikerrel bebiztosította elődöntős helyét, a magyar válogatott számára pedig az utolsó középdöntős mérkőzés dönt a továbbjutásról: Spanyolország ellen dől el az elődöntőbe jutás sorsa.

A belgrádi teljesítmény azonban egyértelmű üzenet volt – ez a csapat bárki ellen képes visszatérni a meccsbe.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma