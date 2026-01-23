Döntős a magyar válogatott! Legyőztük Görögországot, jöhet az Eb-finálé!

A magyar férfi vízilabda-válogatott bejutott a belgrádi Európa-bajnokság döntőjébe: Varga Zsolt együttese az elődöntőben magabiztos, érett játékkal 15–12-re múlta felül Görögországot. A mieink végig higgadtak maradtak, kiválóan használták ki emberelőnyeiket, és amikor kellett, védekezésben is felőrölték riválisukat.

Feszült kezdés, gyors magyar válaszok

Görög ötméteressel indult a találkozó, ám a magyar csapat azonnal reagált: Manhercz Krisztián már az első támadásból betalált.

A nyitónegyedben igazi adok-kapok alakult ki, a görögök többször is előnybe kerültek, de Tátrai Dávid, Nagy Ákos és Vigvári Vendel találataival mindig kapaszkodtunk.

Bár az első negyed végén még a rivális vezetett, már ekkor látszott: emberelőnyben pontosabbak, szervezettebbek vagyunk.

Manhercz vezérletével átvettük az irányítást

A második játékrészben tovább nőtt a magyar fölény. Manhercz Krisztián sorra vállalta és értékesítette lövéseit, miközben Varga Vince és Nagy Ákos is fontos gólokkal jelentkezett.

A védekezés is egyre jobban működött, Vogel Soma több kulcsvédéssel tartotta meccsben a csapatot, így a nagyszünetre kiegyenlített állással fordultunk.

Fordulás után döntöttünk

A harmadik negyed hozta meg az áttörést. A görög hibákat könyörtelenül megbüntettük, Manhercz, Nagy Ádám és Vismeg Zsombor góljaival háromgólos előnyt építettünk.

Emberelőnyben ekkor még hibátlan volt a magyar mérleg, miközben hátul egyre többször akadt el a görög támadás.

Érett végjáték, biztos győzelem

A zárónegyedben a magyar csapat már rutinosan menedzselte az előnyt. A védekezés fegyelmezett maradt, elöl pedig Jansik Szilárd, majd Nagy Ádám és Vigvári Vendel góljaival végleg eldőlt az összecsapás.

A 15–12-es siker azt jelentette, hogy Magyarország az elmúlt négy Európa-bajnokságon harmadszor jutott fináléba.

A magyar válogatott története kilencedik Eb-döntőjére készülhet, és vasárnap újabb aranyéremért szállhat vízbe Belgrádban.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma