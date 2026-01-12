Home Egyéb Magabiztos magyar győzelem Montenegró ellen – kiharcolva a csoportelsőség a vízilabda-Európa-bajnokságon
Magabiztos magyar győzelem Montenegró ellen – kiharcolva a csoportelsőség a vízilabda-Európa-bajnokságon

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokság második fordulójában 13–10-re legyőzte Montenegrót, ezzel két forduló után már biztos csoportelsőként jutott a középdöntőbe. Varga Zsolt csapata a franciák elleni nyitógyőzelem után a legerősebb riválist is kontroll alatt tartotta, és a mérkőzés döntő szakaszaiban fölényben pólózott.

Gyors gólváltások, magyar fölény

A találkozó elején lendületes játék és gólváltások jellemezték a rangadót. Vigvári Vince és Angyal Dániel találataival a magyarok rendre előnybe kerültek, bár a montenegróiak is éltek emberelőnyeikkel.

A kapuban Csoma Kristóf már az első negyedben fontos védésekkel jelezte, hogy jó napja van, miközben Jansik Szilárd és Vigvári Vendel góljai stabilizálták a magyar vezetést.

A második negyedben tovább nőtt a különbség. Manhercz Krisztián ötméterest értékesített, majd Tátrai Dávid és Angyal újabb találatai érkeztek.

A félidő hajrájában Fekete Gergő is eredményes volt, így 8–4-es magyar vezetéssel fordultak a csapatok, miközben Montenegró támadójátéka egyre inkább akadozott.

Fotó: MTI

A harmadik negyedben dőlt el

A fordulás után a montenegróiak próbálták felpörgetni a tempót, de Csoma védései és a fegyelmezett magyar védekezés megtörte a lendületüket.

Kovács Péter centerből, majd Fekete fórból volt eredményes, Nagy Ádám pedig a negyed végén tovább növelte a különbséget – 11–5-nél gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

Kontrollált hajrá

Bár a zárónegyed elején Montenegró még megpróbált visszajönni, Kovács újabb találata és Angyal higgadt ejtése végleg lezárta a rangadót.

A 13–10-es győzelem nemcsak a két pontot jelentette, hanem azt is, hogy a magyar válogatott csoportelsőként készülhet a középdöntőre.

A csoportkört szerdán Málta ellen zárja a nemzeti csapat.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar válogatott hátralévő csoportmérkőzése

  • Január 14., szerda, 12.30: Magyarország–Málta

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:
Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:
Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),
Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

