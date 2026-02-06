Már lehet pályázni a külhoni magyar oktatók és hallgatók legfontosabb ösztöndíjaira

Megjelent és már pályázható a 2025/2026-os tanévre szóló két legnépszerűbb külhoni magyar ösztöndíj: a fiatal, határon túli magyar oktatóknak szóló támogatás, valamint a felvidéki mester- és doktori hallgatók szülőföldi ösztöndíja. A programokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány hirdette meg azzal a céllal, hogy erősítse a magyar nyelvű felsőoktatást és támogassa a külhoni magyar értelmiség utánpótlását.

A fiatal, határon túli magyar oktatói ösztöndíj elsősorban azokat a román, szlovák, szerb és ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű fiatal oktatókat célozza, akik szülőföldjük felsőoktatási intézményeiben végeznek magyar nyelvű oktatói munkát, tudományos kutatást. A program célja, hogy növelje a minősített, doktori fokozattal rendelkező vagy arra törekvő oktatók számát, és ezzel hosszú távon is biztosítsa a külhoni magyar felsőoktatás szakmai színvonalát.

Az oktatói ösztöndíj a 2025/2026-os tanév tíz hónapjára szól, havi 75 ezer forintos támogatást biztosít, ami összesen 750 ezer forintot jelent egy tanévre.

A támogatás vissza nem térítendő, és teljes egészében a pályázati cél megvalósítását szolgálja. A pályázók elektronikus úton jelentkezhetnek a Tempus Közalapítvány online rendszerében, ahol a részletes feltételek, a szükséges dokumentumok és a kitöltendő űrlapok is elérhetők.

A másik kiemelt program a felvidéki magyar hallgatókat támogatja, akik

mester- vagy doktori képzésben tanulnak szlovákiai vagy csehországi állami felsőoktatási intézményekben.

A szülőföldi ösztöndíj célja, hogy elősegítse a helyben történő továbbtanulást, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a fiatal szakemberek a régióban kamatoztassák tudásukat.

A pályázatra azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű fiatalok jelentkezhetnek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek mesterképzésen, osztatlan képzés utolsó éveiben vagy doktori programban.

A mesterképzésben részt vevők havi 30 ezer forintos, a doktoranduszok pedig havi 50 ezer forintos támogatásban részesülhetnek a tanév során.

A pályázat beadási határideje 2026. március eleje, a jelentkezés kizárólag elektronikus formában történik, és hiánypótlásra nincs lehetőség. A részletes pályázati anyagok szintén a Tempus Közalapítvány felületén érhetők el.

Határidő és jelentkezés

Beadási időszak: 2026. február 6. – március 2.

Jelentkezés: online, a Tempus Közalapítvány pályázati felületén

A teljes pályázati dokumentáció és mellékletek a hivatalos oldalon találhatók. A Szülőföldi Tanulmányi Támogatás ITT érhető el, a Fiatal oktatói pályázati kiírás pedig IDE kattintva.

Mindkét ösztöndíj fontos szerepet játszik abban, hogy a külhoni magyar felsőoktatás versenyképes maradjon, és biztosított legyen a következő oktatói és szakmai generáció utánpótlása. A támogatások nemcsak anyagi segítséget jelentenek, hanem szakmai elismerést és hosszú távú lehetőséget is azok számára, akik a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket.

A pályázati feltételeknek megfelelő oktatóknak és hallgatóknak érdemes mielőbb tájékozódniuk, és időben benyújtani jelentkezésüket, hiszen mindkét program iránt évről évre nagy az érdeklődés. Felvidéken a Szövetség a Közös Célokért komáromi irodájában tájékozódhatnak a további részletekről, vagy telefonon, a 0908 116 931-es telefonszámon.

SZE/Felvidék.ma