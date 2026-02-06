Home Kitekintő Orbán Viktor: Európában mi vagyunk az Egyesült Államok egyetlen szövetségese a béke kérdésében
Európában Magyarország az egyetlen szövetségese az Egyesült Államoknak a béke kérdésében – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktort arról kérdezték, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön újraválasztásának támogatásáról biztosította. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző választáson az amerikai baloldali kormány a baloldali ellenzék támogatását tartotta a fontosnak, azóta azonban megváltoztak a dolgok.

Elmondta,

régi szövetség van az amerikai elnök és Magyarország között, „mi jól működtünk együtt, amikor ő első ízben volt elnöke az Egyesült Államoknak”.

Úgy folytatta, „a mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni, ez a külpolitika lényege”. Amerikában sikerrel jártunk, mert van egy nagy nemzetközi téma, a háború Európában, az ukrán–orosz háború, a béke és a háború kérdése, amiben egyetértés van, és amelyben az Egyesült Államoknak támogatásra van szüksége – fejtette ki.

MTI/Felvidék.ma

