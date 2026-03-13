Fico közzétette a Zelenszkijnek írt levelet, a pártok támogatását kéri

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő felszólította a parlamenti pártok elnökeit, hogy írják alá a Volodimir Zelenszkijnek írt levelét. Abban arra kéri az ukrán elnököt, hogy indítsa újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha pedig a vezeték nincs használható állapotban, akkor engedje meg az Európai Bizottság szakértői csoportjának, hogy felmérje a károkat.

Egyúttal felszólította Zelenszkijt, fogadja el az EB ajánlatát a javítási munkák költségeinek finanszírozására, továbbá Szlovákia segítségét a helyreállításban. A kormányfő a közösségi médiában hozta nyilvánosságra a levelét.

„Pártelnök urak, csatlakozzanak aláírásukkal az ukrán elnöknek írt levélhez, álljunk ki közösen Szlovákia energiabiztonsága és alapvető nemzetállami érdekei mellett, amelyekről nem lehet vita idehaza”

– mondta Fico.

Levelében a kormányfő emlékeztet, hogy Szlovákia segíti Ukrajna lakosságát és támogatja EU-csatlakozási igyekezetét. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ukrán elnök egyoldalú döntése a földgázszállítás leállításáról, valamint a kőolajszállítás szünetelése gazdasági károkat okoz Szlovákiának.

„Szlovákia az Európai Unió érvényben levő döntése alapján kivételt élvez az Oroszország elleni szankció alól és továbbra is vásárolhat orosz kőolajat”

– hangsúlyozta a levélben Fico.

Hozzátette, hogy a kormánypártok aláírják a levelet. Az ellenzéki pártok feltételezhetően nem csatlakoznak, néhány ellenzéki politikus ezt előre elutasította.

TASR/Felvidék.ma