Zelenszkij sem adhat mást, csak mi lényege

Madách Imre Az ember tragédiája című művében Lucifer mondja magáról, hogy nem adhat mást, csak mi lényege. Nos, Zelenszkij alig palástolt lényege is egyre inkább felszínre tör, a gátlástalan követelőzést, majd zsarolást felváltotta nála a nyílt fenyegetőzés, miszerint katonákat, (vagy az ukrán maffiát?) küldi Orbán Viktorra, hogy az életére törjenek, amennyiben tovább blokkolja az Ukrajnának szánt, s Európára nézve már-már elviselhetetlen anyagi terhet jelentő újabb pénzösszeget.

Nos, a demokráciára oly kényes nyugati világ, az Európai Unió, az Európai Bizottság pedig hallgat, nem teszi helyre, nem figyelmezteti vicsorgó házi kedvencét, ahogy nem zavarta őket az sem, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának megtagadása feletti elnéző magatartásukkal, mi több, hallgatólagos támogatásukkal lényegében két EU-tagállam, Magyarország és Szlovákia ellenében az energiabiztonságukat támadó, ugyanakkor tagállami státuszért folyamodó ország pártján állnak.

Kijevnek ugyanis az Európai Unió és Ukrajna között 2014-ben aláírt társulási megállapodás szerint nincs semmilyen mérlegelési joga. Az egyezmény 276. cikkelye ugyanis kimondja: „mindegyik fél biztosítja, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy: (a) minimalizálják a továbbítás és szállítás véletlenszerű megszakadásának, csökkenésének vagy megállításának kockázatát; (b) haladéktalanul helyreállítsák az ilyen, véletlenszerűen megszakadt, lecsökkent vagy megállított továbbítás vagy szállítás normális működését”. Ráadásul az is egyértelművé vált, hogy nincs műszaki akadálya a szállítás újraindításának, annak megtagadása tehát szerződésszegés és politikai zsarolás.

De térjünk vissza Zelenszkij újabb alpári, ordenáré megnyilvánulására, ami vérlázító, de sajnos a „zongoravirtuóz” lényegét, szellemi szintjét és nyilvánvaló függőségét tekintve már egyáltalán nem meglepő.

Ahogy már az sem okoz meglepetést, hogy Robert Fico kivételével, aki ezt a megnyilvánulást minden kétséget kizáróan határozottan elítélte, az uniós vezetők hallgatnak.

S ezzel gyakorlatilag cinkosságot vállalnak a magából kivetkőzött ukrán elnökkel, akit kritikátlanul, szinte gyomorforgató, beteges módon ajnároznak, valahányszor meg méltóztatik jelenni a körükben, hogy újabb támogatást követeljen, mire ők szolgai módon ugranak, hogy a tagállamok pénzét még csak nem is a szenvedő ukrán népnek, hanem ennek a gátlástalan gazembernek és bandájának adják.

Egy EU-tagjelölt ország elnöke életveszélyesen megfenyegette egy EU-tagállam miniszterelnökét (miközben azt meri állítani, hogy ők nemcsak Ukrajnát, hanem bennünket is védenek), az unió és az Európai Bizottság vezetése pedig nem talál ebben semmi kivetnivalót.

Vajon hol van a határ, egyáltalán van-e határa ennek az erkölcsi csődnek, ahová ezáltal jutottak? Valami azt súgja, hogy esetükben a lealjasodás terén sajnos mindig van lejjebb, s végeredményben ők is csak azt adják, ami a lényegük.

NZS/Felvidék.ma