Tovább nőtt az európaiak várható átlagos élettartama

Az előző évhez képest 0,1 évvel nőtt, ezzel 81,5 évre emelkedett az uniós tagországok állampolgárainak születéskor várható átlagos élettartama 2024-ben – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közreadott jelentésében.

Az uniós hivatal közlése szerint a születéskor várható élettartam legmagasabb értékét az elmúlt két évtized során ezt megelőzően 2019-ben érte el az EU-ban, amikor a születéskor várható élettartam 81,3 év volt, és 3,7 évvel több, mint 2002-ben. A koronavírus-járvány kitörését követően ez a mutató 2020-ban 80,4 évre, 2021-ben pedig 80,1 évre csökkent – emlékeztettek.

A jelentésből kiderült, hogy

2024-ben a születéskor várható élettartam – az előző évhez hasonlóan – a spanyol fővároshoz, Madridhoz tartozó régióban volt a legmagasabb, 85,7 év. A madridi régiót az olaszországi Trento, és a szintén olaszországi Bolzano környéki régió, valamint Stockholm, illetve a svéd fővárosi régió követte (mindhárom 85 év).

Ezzel szemben a születéskor várható élettartam legalacsonyabb számait három bulgáriai régióban (73,9 év-75,4 év), a franciaországi Mayotte tengeren túli régióban (74,5 év), valamint az észak-magyarországi régióban (75,1 év) jegyezték fel.

Az Eurostat szerint

2024-ben a születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon átlagosan 76,8 év volt – 0,1 évvel több, mint az előző évben –, és 74,9 és 78,9 év között mozgott régiótól függően. A jelentés hét magyarországi régió és Budapest lakosságának születéskor várható élettartamát sorolta fel.

Ez az adat 2024-ben a nyugat-dunántúli régióban 77,4 év volt, nem változott a 2023-as adatokhoz képest. A Pest vármegyei régióban a 2023-as 77,4 évről 77,5 évre emelkedett. A közép-dunántúli régióban a születéskor várható átlagos élettartam a 2023-as 76,7 évről 77 évre emelkedett. A dél-dunántúli régióban a születéskor várható élettartam 2024-ben az előző év adataival megegyezően 76,7 év volt. A dél-alföldi régióban az adat a 2023-as 75,7 évről 76,4 évre emelkedett. Az észak-alföldi régióban az előző éves 75-ről 75,5 évre emelkedett. Az észak-magyarországi régióban a 2023-as 74,7-ről 75 évre emelkedett, míg Budapesten az előző éves adat nem változott: 2024-ben is 78,9 volt a város lakosságának születéskor várható élettartama.

Az EU-ban a nők születéskor várható átlagos élettartama 2024-ben – az előző éves 84 évről – 84,1 évre emelkedett. A férfiak esetében ez az adat – az előző éves 78,9 évhez képest – 78,9 év volt 2024-ben.

Megjegyezték: amíg 2024-ben az uniós tagállamokban született nők születéskor várható élettartama 5,2 évvel volt magasabb, mint a férfiaké, az egyes országok között eltérések voltak. A sort Lettország vezeti, ahol a nők várhatóan 9,8 évvel élnek tovább, mint a férfiak. Ezt Litvánia követi, ahol ez a különbség 8,6 év, majd Észtország, ahol 8,4 év. A legkisebb különbség Hollandiában (2,8 év), majd Svédországban (3,1 év) és Írországban (3,4 év) volt.

Magyarországon a nők születéskor várható élettartama 2024-ben 79,9 volt (egyéves viszonylatban nem változott), a férfiaké azonban a 2023-as 73,4 évről a vizsgált évben 73,7 évre emelkedett – derült ki az Eurostat jelentéséből.

