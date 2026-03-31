Interjúval és kvízzel hozták közelebb Jókai Mór világát a diákokhoz

A nem formális oktatási projekt célja, hogy a diákok ne száraz tananyagot, hanem könnyen rögzíthető, élményszerű információkat kapjanak a magyar történelem és irodalom meghatározó személyiségeiről. A Szövetség a Közös Célokért és a budapesti Széchenyi Társaság közös kezdeményezése ezúttal Jókai Mór életét és munkásságát vitte közelebb azokhoz a tanulókhoz, akik iskolai tanulmányaik során már foglalkoznak az íróval, akinek születésének 200. évfordulóját tavaly ünnepeltük.

A Szövetség a Közös Célokért és a budapesti Széchenyi Társaság együttműködésében megvalósuló rendhagyó irodalmi program az elmúlt időszakban három helyszínre is eljutott: a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolába, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolába, valamint a dél-komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolába. A programsorozatba összesen közel 150 diák kapcsolódott be.

A kezdeményezés lényege, hogy a fiatalok a magyar történelem és irodalom meghatározó személyiségeiről ne pusztán lexikális tudásanyagot kapjanak, hanem olyan érdekesen tálalt, könnyen megjegyezhető ismereteket, amelyek valóban megragadnak bennük. A programot ezért célzottan olyan korosztályhoz juttatják el a szervezők, amely tanulmányai során már találkozik az adott szerzővel vagy történelmi személyiséggel.

Ezúttal Jókai Mór állt a foglalkozások középpontjában. A program első része interjú formájában zajlott, amelyben Szabó Csekei Tímea művészettörténészt kérdezték Jókai életéről, munkásságáról és személyiségének olyan érdekes, olykor meglepő vonásairól, amelyek a gyerekek számára is könnyen megjegyezhetők. Az interjúban is hangsúlyosan szerepelt, hogy Jókai nemcsak íróként volt sokoldalú, hanem érdekelte a festészet, a természet világa, sőt a csillagászat is, és a diákok számára különösen emlékezetesek lehettek az olyan részletek is, mint a távcsőhöz fűződő történetek, a kertészkedés vagy akár a hozzá kapcsolódó különös tárgyak és külső jegyek, például a paróka említése.

Az interjú során szóba kerültek Jókai gyermekkorának és fiatalságának olyan mozzanatai is, amelyek közelebb vihetik a mai diákokhoz az írót. Az előadás kitért többek között első nyomtatásban megjelent versének történetére, arra, hogyan jutott tizenévesen zsebpénzhez, de még arra is, milyen gyerek lehetett, és milyen emberközeli történetek maradhatnak meg róla leginkább a tanulók emlékezetében.

A foglalkozások második része erre az interaktív beszélgetésre épült. A Kahoot-kvízt Németh Tímea vezette, a kérdések pedig kifejezetten az elhangzott érdekességekre és információkra épültek. A diákok egyénileg, de akár csapatban is összemérhették tudásukat, a játékos verseny pedig látványosan fokozta az aktivitást és a figyelmet. A megmérettetés végén az első öt helyezett értékes nyereményben részesült.

Nagy élmény volt látni a tanulók lelkesedését, kíváncsiságát és aktív bekapcsolódását mindhárom helyszínen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a klasszikus magyar irodalom alakjai a mai fiatalok számára is közel hozhatók, ha a bemutatásuk nem pusztán tanórai ismeretközlésre, hanem élményszerű, személyesebb és játékosabb megközelítésre épül.

A dél-komáromi helyszínen jelen volt Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, valamint Szemereki Zoltán, a Széchenyi Társaság elnöke is, ami külön is jelezte az együttműködés jelentőségét.

Ezúton is köszönjük a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskola és a dél-komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola szívélyes fogadtatását és vendéglátását.

SZE/Felvidék.ma