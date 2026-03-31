Fényes siker a Hungarikum Vetélkedőn

A Kárpát-medence szellemi és kulturális örökségének ápolása jegyében az idei tanévben is megrendezték a nyolcadikosok Hungarikum Vetélkedőjét, amelynek ezúttal is a Lakiteleki Népfőiskola és a festői környezetben elterülő Hungarikum Liget adott otthont. A rangos esemény évről évre lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy elmélyüljenek a magyar nemzeti értékek gazdag világában.

A megmérettetésen a bodrogközi Bolyi Alapiskolát három nyolcadikos diák – Belán Lénárd, Proščák Balázs és Tóth Luca – képviselte, akik felkészültségükkel és elhivatottságukkal méltón álltak helyt. A harmadik helyen végeztek.

A Bodrogközből érkező csapatot Balogh Denisza és Hajdók Andrea pedagógusok készítették fel és kísérték el.

Felvidéket Párkány, Nagymegyer, Felsőszeli és Boly csapatai képviselték. Utóbbi csapat lett tehát a dobogós III. helyezett Taszalka és Csákvár után.

A kétnapos vetélkedő során a résztvevők tesztfeladatok és színvonalas előadások révén adtak számot tudásukról. A prezentációk nemcsak az ismeretek átadását szolgálták, hanem a magyar hagyományok iránti tisztelet elmélyítését, a nemzeti identitás erősítését, valamint a kutatási és előadói készségek fejlesztését is.

Az előadásokat ezúttal is szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Béres Tünde, az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályának munkatársa, Hévizi Róbert, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa, valamint Gyurán Ágnes, a Felvidéki Magyar Nemzetrész Értéktár Bizottság titkára voltak. A zsűri tagjai a bemutatók szakmai színvonalát, tartalmi gazdagságát és az előadásmódot egyaránt figyelembe vették.

A találkozás öröme és a közös élmények felidézése tovább erősítette a résztvevők közötti kapcsolatokat, miközben új barátságok is születtek.

A bolyi diákok már az elődöntőben is kiválóan szerepeltek

A bolyiak az elődöntőben is az előkelő harmadik helyen végeztek, s ezzel bejutottak a döntőbe. A „Bodrogköziek” csapata a fináléban is bizonyította rátermettségét: kitartásuk, tudásuk és példás együttműködésük eredményeként a rangos mezőnyben megosztott harmadik helyezést értek el.

„A felkészülés során a diákok hatalmas lelkesedéssel dolgoztak, és öröm volt látni, ahogyan egyre magabiztosabban mozognak a témában. Már az elődöntőben is érezhető volt, hogy komoly eredményt érhetnek el” – emelte ki a Felvidék.ma-nak nyilatkozva Hajdók Andrea felkészítő pedagógus.

Hozzátette: „A döntőben különösen erős mezőnyben kellett helytállniuk, de a gyerekek végig összeszedetten és egymást segítve dolgoztak, ami meghozta a gyümölcsét.”

A pedagógus szerint a vetélkedő valódi értéke túlmutat az elért helyezésen:

„Ez a verseny jóval több volt egyszerű megmérettetésnél. Olyan élmény, amely során diákjaink nemcsak tudásban gyarapodtak, hanem identitásuk is erősödött. Ha nincs ez a lehetőség, talán soha nem mélyülnek el ennyire a hungarikumok világában.”

A diákok számára is maradandó élményt jelentett a részvétel:

„Nagyon sok új dolgot tanultunk, és közben rengeteget készültünk együtt. Külön élmény volt más csapatok előadásait is meghallgatni” – fogalmaztak.

A Bolyi Alapiskola közössége joggal lehet büszke diákjaira, akik szorgalmukkal és tehetségükkel nemcsak kiváló eredményt értek el, hanem iskolájuk jó hírnevét is öregbítették a Kárpát-medencei mezőnyben.

HE/Felvidék.ma