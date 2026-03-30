Iľja Weiss megtagadta a vallomástételt az ügyészgyilkosságok ügyében
Iľja Weiss megtagadta a vallomástételt az ügyészgyilkosságok ügyében

(Fotó: Topky/Maarty)

Megtagadta a vallomástételt hétfőn a bazini Speciális Büntetőbíróságon az ügyészgyilkosságok ügyében Iľja Weiss, a szeredi bűnszervezet egykori tagja. Az ügyet együtt tárgyalják a Kuciak-gyilkossággal.

Miroslav Mazúch, a bírói szenátus elnöke közölte, hogy az ügyirat szerint Weiss a hatóságokkal együttműködő személy.

Weiss élve jogával megtagadta a vallomástételt, hogy elkerülje a további büntetőeljárást saját maga vagy hozzátartozói ellen.

Ezért a tárgyaláson az előkészítő eljárás során, illetve az előző tárgyaláson tett vallomását olvasták fel.

TASR/Felvidék.ma

