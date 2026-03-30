Hétfőn folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Hétfőn délelőtt folytatódott a Kuciak-gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok tárgyalása a bazini Speciális Büntetőbíróságon.

Csúszik viszont Iľja Weiss, a szeredi bűnszervezet egykori tagjának meghallgatása, mert Darko D. vádlott megérkezésére vár a bíróság. Ezért a Ján Kuciak megfigyelésében részt vevő Miroslav Kriak tanú, illetve további személyek korábbi vallomásainak felolvasásával folytatódott a tárgyalás. Júlia Vestenická, Darko D. ügyvédje közölte a bírósággal, hogy védence legalább 45 percet késni fog, mert hatalmas dugóba került. Darko D. általában nem vesz részt a tárgyaláson, de ahhoz ragaszkodott, hogy Weiss kihallgatása közben ott akar lenni a tárgyalóteremben.

Marian K. és Alena Zs. vádlottak nincsenek jelen.

Weiss a 2022 júniusában tartott tárgyaláson azt mondta, Darko D. vádlott „valamilyen pöstyéni melóról” beszélt neki, és ahhoz kellett volna egy lopott autót szereznie.

A vád szerint a célpont Maroš Žilinka jelenlegi legfőbb ügyész volt. Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság.

Így már harmadszor került az ügy a Speciális Büntetőbíróság elé.

Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat a tervezett ügyészgyilkosságok miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

