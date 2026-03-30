A X. vártisztító hadjárat Ajnácskőn

Ez a természetvédelmi rezervátum a Novohrad–Nógrád UNESCO Globális Geopark értékes helyszínei közé tartozik. A várhegy maradványait a természeti erők évről évre koptatják, azonban 2015 óta teljesen új látvány tárul a helybeliek és a turisták szeme elé. A várfalak nincsenek benőve burjánzó akácokkal, bejárható a várudvar és a védett növények számára is kedvezőbb élőhellyé vált a terület. A tisztítással az 1849-es tavaszi hadjárat magyar honvédseregének sikerei előtt is tisztelegnek.

Az ajnácskői idősebb Ádám Sándor, a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őre, és a Novohrad–Nógrád UNESCO Globális Geopark nagykövete az, aki elérte, hogy az ajnácskői várban beavatkozásokat lehessen végezni az invazív fajok ellen.

Az első alkalommal öten vettek részt a kezdeményezésen, de az évek során egyre többen csatlakoztak a munkálatokhoz. Azóta sikerült közel három hektár területet megtisztítani.

Az eseményt Agócs Sándor tárogatóművész nyitotta meg, akinek a játékát a faluban is lehetett hallani.

Nemcsak helyiek, hanem környékbeliek és magyarországi önkéntesek is érkeztek idén. Kisebb csoportokban, jó hangulatban tevékenykedtek egész nap. Festettek, kaszáltak, összegyűjtötték a gallyakat. Nem rongáltak, hanem építettek.

A munkát közös evéssel, borozással és megérdemelt pihenéssel zárták.

A várhegy kezelésében elsődleges szempont a geológiai, régészeti és biotóp értékek védelme. Szlovákiában egyedül itt engedélyezték a szükséges beavatkozásokat és tisztítási munkálatokat. Az idei évben már megtörtént a terep előkészítése a falak részleges állagmegóvásához, amelynek kivitelezése még idén kezdetét veheti.

