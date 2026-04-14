Több mint ötven javaslatról szavaznak ma a szlovák parlamentben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői kedden délután megnyitották a 49. parlamenti ülésszakot. A program több mint 230 napirendi pontot tartalmaz, a képviselők pedig ma 17 órakor szavaznak azokról a javaslatokról, amelyeket még az előző ülésen vitattak meg – ezek száma meghaladja az ötvenet, és többségük az ellenzék műhelyéből származik. Az ülésen több, a választások szabályozását érintő kormánykoalíciós javaslat is napirendre kerül, valamint olyan törvények is, amelyeket az államfő, Peter Pellegrini megvétózott.

Az ülés első napjaiban a képviselők várhatóan a beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztérium előterjesztéseit tárgyalják, amelyek esetében a kormány gyorsított törvényhozási eljárást javasol. Ezek az intézkedések a helyreállítási terv és az európai uniós források felhasználásához kapcsolódnak. Bár a napirendi pontok már az előző ülésen is szerepeltek, akkor nem jutott rájuk idő. A parlament végleges döntést hozhat az Environmentális Alapról szóló törvény módosításáról, valamint a férfiak és nők egyenlő munkáért járó egyenlő bérezését célzó jogszabályról is.

A törvényhozás előtt több, a belügyminisztérium által előterjesztett javaslat is szerepel. A képviselők vitát folytatnak a szabálysértésekért kiszabható bírságok emeléséről, illetve egy olyan módosításról, amely lehetővé tenné, hogy az ideiglenes menedékjog lejártát követően a külföldiek átmeneti tartózkodási engedélyt kérhessenek. Az igazságügyi minisztérium a polgári perrendtartás módosítását terjeszti elő, amely szerint a bíróság a jövőben nem kötelezően, hanem mérlegelési jogkörben hozhat mulasztási ítéletet, ha az alperes – megfelelő idézés ellenére – nem jelenik meg a tárgyaláson.

Napirenden van az energetikai törvény módosítása is, amely szigorúbb szabályokat vezetne be a háztartások számára. Az idegenforgalmi és sportminisztérium javaslata egy rövid távú bérbeadásokat nyilvántartó rendszer bevezetését célozza; 2026 márciusától minden ilyen tevékenységet végző bérbeadónak regisztrálnia kellene. Továbbra is tárgyalásra vár két, korábban megvétózott jogszabály: az úgynevezett covidamnesztiáról szóló törvény, valamint a szerencsejátékokról szóló törvény módosítása.

Az ülésen több koalíciós képviselői indítványt is megvitatnak.

A Smer–SD párt módosítaná a választójog gyakorlásának feltételeiről szóló törvényt: új szavazási formát vezetnének be a külföldön élők számára, akik a jövőben levél helyett a külképviseleteken adhatták le voksukat. Emellett kiterjesztenék a külföldi szavazás lehetőségét az államfőválasztásra is, valamint módosítanák a választási kaució összegét a parlamenti és az európai parlamenti választások esetében. A párt képviselői második olvasatban tárgyalják azt a javaslatot is, amely pontos feltételekhez kötné az úgynevezett „kivételes gyógyszerek” állami térítését.

A Hlas–SD képviselőcsoportja azt kezdeményezi, hogy csökkentsék a Jozef Miloslav Hurban- és az Alexander Dubček-díjjal járó pénzjutalmat. Emellett – a független Roman Malatinec képviselővel közösen – javaslatot tettek arra, hogy az önkormányzati ciklusok időtartamát négy évről öt évre hosszabbítsák meg. Hasonló módosítást terjesztett elő a koalíciós SNS is, amely azonban nemcsak az önkormányzatokban, hanem a parlamentben is ötéves ciklust vezetne be.

Az ellenzék is több javaslattal készül. A Progresszív Szlovákia (PS) a menstruációs szegénység problémáját kezelné, az SaS azt indítványozza, hogy a kormánybiztosok évente számoljanak be tevékenységükről a parlamentnek. A KDH a szerencsejátékokról szóló törvény módosításával a fogyasztóvédelem erősítését célozza, míg a Slovensko mozgalom az alkohol- és dohányfogyasztás betiltását javasolja a játéktermekben és kaszinókban.

A képviselőkre emellett több határozati javaslat, éves jelentés megvitatása, valamint a Költségvetési Felelősség Tanácsa egyik tagjának megválasztása is vár.

