Megindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken
Itt és Most

Megindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: MOL/Németh Dániel)

Közel három hónap elteltével csütörtökön éjjel 2 órakor megindult az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken – jelentette be a közösségi médiában Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.

„A szállítás jelenleg a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik” – mondta Saková. A tervet szerdán (április 22.) juttatta el az ukrán fél a szlovák Transpetrolhoz. Január 27-e óta nem érkezett orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra a háború miatt megrongálódott vezetéken.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő azzal gyanúsította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy politikai okokból nem indítja újra a szállítást, és a vezeték működőképes.

Zelenszkij nemrég a 90 milliárd eurós uniós kölcsön blokkolásának feloldásához és a csatlakozási tárgyalásokon való előrelépéshez kötötte a vezeték újraindítását.

A kölcsön folyósításában nem vesz részt Magyarország, Csehország és Szlovákia. Magyarország szerdán felhagyott a hitel blokkolásával, és az uniós költségvetési rendelet írásbeli eljárásos kiegészítésével hozzájárult annak folyósításához.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma