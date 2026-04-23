Megindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Közel három hónap elteltével csütörtökön éjjel 2 órakor megindult az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken – jelentette be a közösségi médiában Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.

„A szállítás jelenleg a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik” – mondta Saková. A tervet szerdán (április 22.) juttatta el az ukrán fél a szlovák Transpetrolhoz. Január 27-e óta nem érkezett orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra a háború miatt megrongálódott vezetéken.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő azzal gyanúsította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy politikai okokból nem indítja újra a szállítást, és a vezeték működőképes.

Zelenszkij nemrég a 90 milliárd eurós uniós kölcsön blokkolásának feloldásához és a csatlakozási tárgyalásokon való előrelépéshez kötötte a vezeték újraindítását.

A kölcsön folyósításában nem vesz részt Magyarország, Csehország és Szlovákia. Magyarország szerdán felhagyott a hitel blokkolásával, és az uniós költségvetési rendelet írásbeli eljárásos kiegészítésével hozzájárult annak folyósításához.

