66 ajánlást kapott a kormány a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatban

Összesen 66 ajánlást fogadott el a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának Szakértői Bizottsága a szlovák kormány számára, ebből 15 azonnali intézkedésre vonatkozik, 51 pedig további ajánlás – derült ki a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája végrehajtási szintjének ellenőrzésére tartott hatodik forduló jelentéséből. Az anyagot szerdán jóváhagyta a szlovák kormány.

A jelentést a külügyminisztérium terjesztette a kabinet elé, és az ajánlások megvalósításáról készített hatodik bizottsági jelentésre és a Szlovákiában tett ellenőrző látogatás tapasztalataira reagál.

„Főleg azokat az intézkedéseket vizsgálja, amelyeket a szlovák hatóságok elfogadtak, válaszul a szakértői bizottság és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ötödik ellenőrző ciklusa végén, továbbá figyelmeztet a hiányosságokra is”

– közölte a külügyi tárca.

A jelentés részletes áttekintést ad minden egyes kisebbségi nyelvvel kapcsolatban a Szlovákia által vállalt kötelezettségek megvalósításának szintjéről, és ajánlásokat tartalmaz a szlovák hatóságok számára.

Összesen 11 elismert regionális vagy kisebbségi nyelv van Szlovákiában, a bolgár, a cseh, a horvát, a magyar, a német, a lengyel, a roma, a ruszin, az orosz, a szerb és az ukrán. A szakértői bizottság elsősorban azokra a témákra összpontosított az ajánlásaiban, amelyek a kisebbségi nyelvhasználat fejlesztésére irányultak az igazságszolgáltatás, a közigazgatási szervek és a közszolgálat, a média, valamint a gazdasági és társadalmi élet területein.

Az ajánlások emellett kiterjednek a kisebbségi nyelveken történő oktatás biztosítására, illetve magának a kisebbségi nyelvnek az oktatására, valamint a társadalmi tudatosság és a tolerancia növelésére a kisebbségi nyelvek és kultúrák iránt.

„A Szakértői Bizottság több kisebbségi nyelvvel kapcsolatban pozitív trendeket állapított meg, különösen a közigazgatás területén hozott intézkedéseknél” – tette hozzá a külügyminisztérium. A tudomásulvétel mellett a kormány kötelező feladatul tűzte ki a jelentés megismertetését és az intézkedések végrehajtását a központi államigazgatási szervek, valamint a Szlovák Televízió és Rádió, illetve a Kisebbségi Kulturális Alap részéről.

TASR/Felvidék.ma