Gyermeknap Kalondán – élményekkel, mozgással és közösségi összefogással ünnepeltek

Június első szombatján ismét a gyermekeké volt a főszerep Kalondán, ahol az önkormányzat szervezésében színes és tartalmas gyermeknapi programok várták a családokat. A rendezvény már a délelőtti órákban különleges élménnyel kezdődött: a gyerekek az Ipoly folyón vehettek részt csónakázáson, amely sokak számára a nap egyik legemlékezetesebb programjának bizonyult.

A vízitúrát a Splavuj Ipeľ csapata szervezte, akik szakértelmükkel és lelkes hozzáállásukkal biztonságos és izgalmas kalandot biztosítottak a résztvevőknek. A gyermekek így testközelből ismerkedhettek meg az Ipoly természeti szépségeivel és a folyó különleges világával.

A programok a délután folyamán a község központjában folytatódtak. A gyermekeket ugrálóvár, arcfestés, animátorok, akadálypályák, zsákban futás, valamint számos ügyességi és mozgásos játék várta. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a jókedv mellé finom falatok is társuljanak: jégkása, hot dog, friss gyümölcsök és üdítők segítették a résztvevőket abban, hogy egész nap energikusan élvezhessék a programokat. A rendezvényre érkező szülőket és hozzátartozókat grillezett ételekkel vendégelték meg, hiszen a szervezők számára fontos, hogy a gyermeknap a családok közös ünnepe legyen.

Az idei rendezvény összeállításakor tudatos döntés született arról, hogy a hangsúly nem a hangos és túlzsúfolt attrakciókra, hanem az egyszerű, mégis értékes és fejlesztő tevékenységekre kerüljön. Az akadálypályák, közösségi játékok és ügyességi feladatok játékos formában segítették a gyermekek mozgáskoordinációjának, kitartásának, együttműködési készségének és problémamegoldó képességének fejlődését.

Papp Réka, Kalonda polgármestere hangsúlyozta:

fontosnak tartja, hogy a községben olyan generáció nőjön fel, amely egészséges, aktív, nyitott a világra, valamint tiszteli a természetet és a közösségi értékeket.

Mint fogalmazott, a gyermekek fejlődésében nemcsak a család és az iskola játszik meghatározó szerepet, hanem az ilyen közösségi események is, ahol a mozgás, a közös élmények és az egymásra figyelés természetes módon vannak jelen.

A rendezvény során végig vidám hangulat uralkodott, a község megtelt nevetéssel és önfeledt játékkal. A nagy számú résztvevő ismét bebizonyította, hogy a gyermeknap Kalondán nem csupán egy program a sok közül, hanem a közösség egyik legfontosabb családi eseménye.

A polgármesterasszony köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: a helyi képviselőknek, önkénteseknek, támogatóknak és a résztvevő családoknak. Külön köszönet illeti a Splavuj Ipeľ csapatát a délelőtti vízitúra megszervezéséért, amely méltó és különleges nyitánya volt az idei gyermeknapi ünnepségnek.

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