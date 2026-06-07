Gyermekmosoly az Ady Endre Alapiskola diákjaival

A párkányi Ady Endre Alapiskola 4. és 9. évfolyamos diákjai minden évben Gyermekmosoly címmel gálaműsort adnak el a városi kultúrházban. Ez évben tizennyolcadik alkalommal került sor ez ünnepi eseményre, melynek mottója:”Tegnapból a mába”.

Bacsó Péter iskolaigazgató ezekkel a gondolatokkal vezette be a három órás mosolyt adó és mosolyt csalogató műsort: „Június az iskola életében mindig különleges időszak. Többek között a végső számadás és – évfolyamtól függően – a rövid- vagy hosszútávú búcsú ideje. Néhány pedagógusunk esetében a több évtizedes, eredményekben gazdag, de sokszor embert próbáló tanári pálya utolsó hónapját is jelenti. Egy közösségépítő, élményekkel teli gyermek- és családi nappal indítottuk ezt az időszakot, csatlakoztunk a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó, a magyarság egységét szimbolizáló közös tánchoz és énekléshez, ma pedig egy remélhetőleg szórakoztató gálaműsorral és számtalan mosollyal ajándékozzuk meg a kedves jelenlévőket. Bízom benne, hogy ez az ünnepi alkalom méltó lezárása lesz a mögöttünk álló, munkával teli hétnek, heteknek, hónapoknak. Az intézményünkben folyó munkának két alapvető pillére van. Az első a tanulók értelmi, a másik pedig a kiegyensúlyozott érzelmi fejlődésének biztosítása. Ezt egészítik ki azok a szakkörök, programok és rendezvények, tematikus napok, amelyek során tanulóink megtapasztalhatják a céltudatos munka hasznát és örömét, a pontos időbeosztást, problémamegoldást, közösségépítést. Ezek során megtanulnak társas kapcsolatokat kialakítani, elsajátítják a kommunikáció és az együttműködés fortélyait. Gyermekeinknek ezekre a készségekre a XXI. században sokkal nagyobb szükségük lesz az életben, mint pl. a digitális eszközök céltalan használatának áltudományára.

A Gyermekmosoly gálára tehetséges diákjaink műsorszámai pedig már nagy sikert arattak különböző versenyek országos döntőjén,

ill. valakire még csak a jövő héten vár pl. az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos megmérettetése“.

Az igazgató megköszönte mindazon pedagógusnak, háttérmunkát végző szakembereknek, a művészeti iskolák segítségét, akik ez est előkészítésében együttműködésben közreműködtek.

A háromórás műsor több szakaszból tevődött össze, amelyben azon tehetséges diákok mutatkoztak be, akik sikereket értek el az év folyamán.

Az alsó szinten végzős és sikeres diákok között volt népdal, néptánc, szóló népmesék, versenyeken győztes diákok előadása. Majd a hagyományt a modern mozgás váltotta, látványtáncban is bemutatkoztak a tehetséges diákok. A zsúfolt nézőtér közönsége a „Pál utcai fiúk“ musical feldolgozásból is kapott ízelítőt.

Az est záró részében a két osztályban végző kilencedikes tanulók idézték fel az elmúlt tanév egy-egy tanóra jelenetét, a diák huncutságokat, az igazi, és visszahozhatatlan diák epizódokat. Mindehhez aláfestő zenét, majd saját bemutatkozást is tartott az AdyStreet zenekar, amelynek ezen a gálán volt a búcsú előadása.

A zenekarról külön elismeréssel és köszönettel szólt az igazgató is, hisz felvidéki viszonylatban is a legfiatalabb diákzenekarról van szó, akik már tavaly felléptek a Gombaszögi ifjúsági rendezvényen és a városban több alkalommal is. A zenekar vezetőjének, Áron Andrea pedagógusnak, aki 2020-tól segítette az ifjak fejlődését (s persze a zeneiskola alapok ), megköszönte a zenekarnak nyújtott segítséget.

A műsor befejező részében Valent Ákos igazgató helyettes a gálaest egyik legkiemelkedőbb pillanata a Gyermekmosoly-díj jelöltjeinek bejelentésére szólalt meg: „Ezzel az elismeréssel példát szeretnénk állítani a végzős diákok számára, hiszen a jelöltek azok, akik számtalan versenyen, kemény munkával és dobogós helyezéseket szerezve öregbítették iskolánk hírnevét. Az idei gálán megható pillanat volt az Ady Street Zenekar búcsúztatása. A kilencedik évfolyam távozásával rengeteg oszlopos tagot veszítünk, ami hatalmas űrt hagy maga után. Ugyanakkor bízunk benne, hogy a zenekar képes lesz megújulni, és újabb diákok válnak majd a zene elhivatott művelőivé iskolánkban”.

Majd megköszönte a sok anyagi támogatást, melyet az év folyamán a Gyermekeinkért, Iskolánkért Polgári Társulás támogatóitól kapott. Az idei évben csupán az adó 2%-ából 13 648 eurót gyűjtöttek, ami minden eddiginél magasabb összeg. A befolyt támogatást teljes egészében a gyerekek iskolai körülményeinek javítására fordították.

Mint fogalmazott: „szervezetünk azért alapította a Gyermekmosoly-díjat és a Tehetség-díjakat, hogy minden évben példaként mutathassuk be a legszorgalmasabb alapiskolás diákokat. A Gyermekmosoly-díj 300 euró, a Tehetség-díjak pedig 70 euró pénzjutalommal járnak. Ezeknek az elismeréseknek kettős üzenete van: az alsóbb éves diákoknak megmutatjuk, hogy a szorgalmat észrevesszük és értékeljük, a jelölteknek pedig azt üzenjük: csak így tovább!” Ismertette a jelöltek nevét, akik közül majd a ballagáson derül ki a díjazottak neve.

Az estet köszöntötte a város polgármestere Eugen Szabó is, aki a további jó együttműködés reményében kívánt kellemes nyarat diáknak pedagógusoknak egyaránt.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma