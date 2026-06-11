Tomáš szerint teljesítette küldetését a nyugdíjbecslések kiküldése

Teljesítette célját a nyugdíjbecslések kiküldése a Szociális Biztosító 3,4 millió ügyfelének, az embereket elkezdte foglalkoztatni a majdani nyugdíjuk összege – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

Hatalmas nyomás nehezedik a biztosító fiókjaira, és májusban több tízezerrel nőtt azok száma is, akik az elektronikus ügyfélkaput vagy a Szociális Biztosító alkalmazását használták.

„Megértették az emberek, hogy hasznos dologról van szó. Nemcsak a nyugdíjba vonulásuk idejéről és a nyugdíjuk várható nagyságáról kaptak tájékoztatást, hanem azt is megtudták, hogy hiányoznak-e ledolgozott éveik a nyilvántartásból” – mondta Tomáš. A 3,4 millióból 135 ezren nem vették át a biztosító tájékoztató levelét.

Tomáš felszólította a fiatalabb korosztályokat, hogy ne rohamozzák meg a biztosítót, hagyjanak lehetőséget arra, hogy az 50 év felettiek kerüljenek sorra. „Mindenki őrizze meg a nyugalmát, kérjenek időpontot a biztosítótól, akár jóval későbbit, hogy most az 50 év felettiek kaphassanak lehetőséget, ők közelebb vannak a nyugdíjhoz” – fűzte hozzá Tomáš.

A miniszter szerint pontosan a beszámított évekkel kapcsolatban merült fel a legtöbb a kérdőjel, de az emberek megértették, hogy nem a biztosító a hibás, hanem a korábbi munkaadóik, mert nem adták le a nyilvántartási lapokat. Egy törvénymódosítás szerint a cégek kötelesek az év végig pótolni ezt a hiányosságot.

A megszűnt cégek esetében a biztosító az ügyféltől kapott információk alapján kikéri az adatokat az archívumból, de ha ott sincsenek meg, akkor a biztosítottnak kell bizonyítania, hogy mikor és hol dolgozott. Tomáš közölte, hogy egyébként ugyanezt várja el a biztosító közvetlenül a nyugdíjba vonulás előtt.

Emellett hiányozhatnak a nyilvántartásból a középiskolás és főiskolás évek a 2004 előtti időszakból, illetve a kötelező sorkatonai szolgálat ideje. A főiskolai évek igazolásához elég a diploma, a középiskolás éveknél viszont nem lehet automatikusan megállapítani, hogy két vagy három évet lehet-e beszámítani, mivel közben változott a kötelező iskolalátogatás időtartama. „Egyeseknek két évet lehet beszámítani, másoknak hármat, de ennek igazolásában részt kell vennie az érintettnek is” – folytatta Tomáš.

A nyugdíjbecslések kiadását szinte egyhangúlag fogadta el a parlament 2023 nyarán. Az 50 év felettiek minden évben megkapják, a fiatalabbak ötévente.

TASR/Felvidék.ma