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Aki nem lép egyszerre…

NZS
NZS
Fotó: DPA

Az Európai Unióban nincs helye a különvéleménynek, ezért újabban már a csatlakozáskor megakadályoznák, hogy egy új tagállam esetleg Orbán Viktor volt magyar kormányfő útjára lépve a fősodortól eltérő álláspontot képviseljen.

Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium és Luxemburg azt szeretné elérni, hogy az újonnan csatlakozó tagállamok számára kezdettől fogva világos legyen:

ha letérnek az európai útról, akkor megvonják tőlük a pénzügyi támogatást és a vétójogot is.

Azt szorgalmazzák, hogy az Európai Unió építsen be szigorúbb biztosítékokat a bővítési folyamatba, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy egy ország blokkolni tudja az egész integráció döntéshozatalát.

Németország, Franciaország és a Benelux államok belefoglalnák a csatlakozási szerződésbe, hogy az új tagállamok esetében azonnal megvonhatók legyenek a pénzügyi támogatások a vétójoggal egyetemben, amennyiben úgy találják, hogy „az adott országban sérült a jogállamiság, vagy a kormány már nem tartja magát a közös európai értékekhez”.

Márpedig ahogy azt a korábbi gyakorlatból tapasztalhattuk,  a jogállamiság és a közös európai értékektől való eltérés meglehetősen „tetszőleges értelmezést” kaphat a brüsszeli szempontok alapján.

Brüsszelben jelenleg a várólista élén álló Montenegró csatlakozási szerződésén dolgoznak, és a döntéshozók úgy szeretnék megfogalmazni, hogy annak új feltételei mintául szolgálhassanak Ukrajna, Moldova, Albánia, Észak-Macedónia és Szerbia számára is.

NZS/Felvidék.ma/Euronews

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