Fico találkozott Metsolával, figyelmeztette a kettős mérce politikájára

Robert Fico kormányfő és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a kormányhivatalban tartott pénteki találkozásuk során a kettős mérce politikájáról beszélt, mely Fico szerint jellemző az unió szerveire, beleértve az Európai Parlamentet is – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Csatlakozom az amerikai alelnök kijelentéséhez, miszerint az EU legnagyobb problémája az, hogy nem tiszteli az alapvető értékeket, melyeken alapul, legfőképp az eltérő nézetre való jog értékét” – nyilatkozta a szlovák kormányfő.

Idén májusban az EP határozatában több dolgot is felrótt Szlovákiának, melyek közül Fico szerint sok nem felel meg a valóságnak. „Felrótták nekünk azonban az alkotmánymódosítást is, melyben egyértelműen kijelentettük, hogy a nemzeti identitás, magánélet vagy házasság kérdésében a szlovák jogrend elsőbbséget élvez az európai jogrenddel szemben, amire mindenképpen jogunk van. Nyíltan rákérdeztem, miért tekintik Brüsszelben ezt a szuverén szlovák álláspontot a jogállamiság megsértésének” – mondta Fico.

Emellett elmondása szerint tudatosítani kell azt is, hogy a jelenlegi kormánynak nincs alkotmányos többsége, így az alkotmánymódosítás érdekében egyesíteni kellett a kormányt és az ellenzéket.

„És még nyíltabban rákérdeztem, hogy hol volt az Európai Parlament, mikor 2020 és 2023 között Szlovákiában törvénytelen borzalmak történtek, és politikai célokból durván visszaéltek a büntetőjoggal” – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, megmondta Metsolának,

ha valaha a jogállamiság megsértéséről akarnak beszélni az EP-ben, akkor beszéljenek a Szlovákiában 2020 és 2023 között történtekről, nem pedig a megszavazott alkotmánymódosításról.

„Kettős mércéről van szó, olyan kettős mércéről, hogy a fal adja a másikat” – jegyezte meg a kormányfő.

Fico az EP elnökével való találkozás után Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével beszélt telefonon a tanács következő üléséről. „Ismételten kértem, hogy jövő csütörtökön (június 18.) és pénteken (június 19.) következetesebben foglalkozzunk az unió gazdasági növekedésével és a magas energiaárakkal, melyek csökkentik a versenyképességünket” – fejtette ki Fico.

Elmondása szerint megnyitja az Ukrajnának adományozott fegyverek visszatérítésének kérdését is.

TASR/Felvidék.ma