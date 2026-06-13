A magyar feltalálókat ünnepli műsoraival a közmédia

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós 1941-ben június 13-án nyújtotta be a C-vitamin hatékony előállítására vonatkozó szabadalmát. Erre emlékezve tartják a Magyar Feltalálók Egyesülete kezdeményezésére 2009 óta a magyar feltalálók napját június 13-án. A közmédia tematikus műsorokkal ünnepli a magyar feltalálókat és vívmányaikat.

Az M5 kulturális csatornán a tematikus adások sorát június 12-én a Multiverzum nyitja, amely a magyar tudomány történetének izgalmas innovációit-találmányait szemlézi, de a nézők megtudhatják azt is, hogyan működik Jedlik Ányos villámdelejes forgonya és villámfeszítője.

A csatorna június 13-i kínálata több oldalról is bemutatja a magyar innováció és tudomány kiemelkedő alakjait. A napot 6 órakor az M5 História Híres és hírhedt magyar feltalálók című adása nyitja, amely a magyar találmányok és feltalálók történetét helyezi történelmi összefüggésekbe. Ezt 6:45-kor az Itthon vagy! Értékeink és találmányok című epizódja követi, amely hazai értékeket és innovációkat mutat be. 7 órától a kétrészes A Nagyok című portréműsor idézi fel Béres József Széchenyi-díjas kutató életútját és munkásságát. 12:50-kor a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című dokumentumfilm a 2023-as fizikai Nobel-díjas kutató világraszóló felfedezését és tudományos pályáját mutatja be. A tematikus napot 14 órától az Uraim, beszéljenek! című 1973-as tévéjáték is gazdagítja, amely Puskás Tivadar, a telefonközpont feltalálójának sikerekben és kudarcokban egyaránt bővelkedő életét eleveníti fel.

A Duna június 13-án a Magyar Krónika Ifjú kutatók című adásával a jövő magyar feltalálóira és tudósaira irányítja a figyelmet. A 6:50-kor kezdődő magazinműsor olyan fiatalokról szól, akik innovatív ötleteikkel és felfedezéseikkel már nemzetközi versenyeken is sikereket értek el, sőt többen vállalkozást vagy nemzetközileg is elismert kutatói pályát építettek eredményeikre.

A Duna World június 11-én 22:30-tól a Nyugtalan vér című dokumentumfilmmel idézi fel Bíró László József rendkívüli életútját.

A film bemutatja, miként vált a sokoldalú magyar feltaláló találmányaival világszerte ismertté, és hogyan teljesedett ki pályája Argentínában, ahol ma is nagy megbecsülés övezi nevét. Június 13-án a Magyar Krónika Halló? Halló! – Ne zavarjanak! című adása 9:50-től a telefon és a telefonálás történetén vezeti végig a nézőket a 19. század végétől napjainkig, míg az M5 História késő esti rövid epizódja Puskás Tivadar munkásságát és a telefonközpont megszületésének történetét mutatja be.

A közmédia saját gyártású, Álmok álmodói című sorozata a nap folyamán több időpontban is látható a Duna, a Duna World és az M5 csatornáin.

Az epizódok olyan kiemelkedő magyar feltalálók és műszaki alkotók életművét idézik fel, mint Kandó Kálmán, Kempelen Farkas, Irinyi János, Ganz Ábrahám, Csonka János, Gábor Dénes, Galamb József és Jedlik Ányos, akik találmányaikkal és újításaikkal világszerte maradandó nyomot hagytak a tudomány és a technika fejlődésében.

A közmédia gyermekcsatornái is különleges tartalmakkal készülnek a magyar feltalálók napjára.

Az M2 Mesetévé június 12-én, pénteken a Hetedhét kaland teljes adását a magyar feltalálóknak és találmányaiknak szenteli, benne a Mindig történik című vetélkedővel, amely játékos formában ismerteti meg a gyerekeket a hazai innovációk világával. Június 13-án 19:50-kor a Csillagok esti mesefényben adásában Fecske László: Fondor Ferdinánd, a feltaláló című meséjét hallhatják Gubik Petra színművész előadásában, a szombati Hetedhét-válogatásban pedig ismét látható lesz a tematikus vetélkedő.

A Csukás Meserádió egész nap érdekességekkel várja hallgatóit a magyar találmányokról és feltalálókról.

A június 13-án 10 órakor kezdődő Csukás Meseposta című műsorban Mikó István színművész, a Mesepostás mesél a témáról a gyerekeknek, az esti mesében pedig szintén a feltalálóké lesz a főszerep.

mtva/Felvidék.ma