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Csalók küldözgetnek SMS-eket nem létező parkolási bírságokról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: Belügyminisztérium)

Csalók küldözgetnek SMS-eket nem létező parkolási bírságokról – figyelmeztet a rendőrség. Kedden (június 16.) és szerdára több ilyen üzenetet is regisztráltak – tájékoztatott közösségi oldalán a rendőrség, és hangsúlyozta, hogy sem a rendőrség, sem az illetékes hatóságok nem tájékoztatnak ilyen módon a bírságokról.

A SMS tartalma: „Be nem fizetett bírságot regisztrálunk a járműnyilvántartásban. Hogy a közigazgatási eljárást elkerülje, a bírságot ajánlott azonnal befizetni.” A rendőrség tájékoztatása szerint az SMS egy linket is tartalmaz, amelyre rákattintva egy olyan weboldal nyílik ki, amely hasonlít a belügyminisztérium weboldalára.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a közlekedési szabálysértésekről szóló értesítéseket hivatalosan, írásban, általában postai úton, vagy elektronikus formában küldik ki az érintetteknek.

A hivatalosan kiküldött értesítés tartalmazza a összes törvényes adatot, a hatóság azonosítóját, az eljárás, illetve az ügy számát, a cselekmény leírását, és a további intézkedésekre vonatkozó utasításokat.

A rendőrség figyelmezteti a lakosokat, hogy legyenek óvatosak, ne válaszoljanak gyanús üzenetekre, ne nyissák meg a csatolt linkeket, és soha ne adják meg személyes adataikat. Ha rákattintottak a linkre és megadták bankkártyaadataikat, vagy kifizették az összeget, azt javasolják, azonnal értesítsék a rendőrséget és a bankot.

TASR/Felvidék.ma

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