Tovább csökkent a nyomtatott lapok példányszáma Horvátországban

Tovább szűkült a nyomtatott sajtó piaca Horvátországban: a közéleti napilapok eladott példányszáma tavaly 14 százalékkal, a hetilapoké 17 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

A horvát versenyhivatal éves felmérése szerint 2025-ben a napilapokból összesen 20,82 millió példányt adtak el, míg a közéleti hetilapok értékesített példányszáma 1,36 millió volt.

A visszaesés tartós folyamat. A napilapokból 2022-ben még 32,95 millió példány fogyott, vagyis három év alatt több mint 12 millió példánnyal zsugorodott a piac. A hetilapok eladása ugyanebben az időszakban 1,86 millióról 1,36 millió példányra esett.

A nyomtatott lapok hirdetési bevétele is mérséklődött. A napilapok 2025-ben valamivel kevesebb, mint 14,5 millió euró hirdetési bevételt értek el, ami 2 százalékos csökkenés egy év alatt.

A hetilapoknál 4,2 millió eurós bevételt mértek, ez 8 százalékkal maradt el az előző évitől.

A digitális hirdetési piac ugyanakkor tovább bővült. A napilapkiadók elektronikus kiadványaiból származó hirdetési bevétel 25,4 millió euróra nőtt, 1,8 millió euróval meghaladva a 2024-es szintet. A hetilapkiadók digitális hirdetési bevétele 927 ezer euró volt, kétszerese az egy évvel korábbinak.

A horvát nyomtatott közéleti sajtó piaca szűk: a versenyhivatal 2025-ben kilenc napilap és nagyjából húsz hetilap adatait vizsgálta. Az országos napilapok közül a legismertebbek közé tartozik a Jutarnji List, a Vecernji List és a Slobodna Dalmacija, míg a legnagyobb példányszámban tavaly is a bulváros hangvételű 24sata kelt el.

A sajtóterjesztésben szintén folytatódott a visszaesés: a nagykereskedelmi bevétel 7 százalékkal csökkent, miközben tovább apadt a viszonteladói kör. A kiskereskedelmi piacon érdemi változást nem mértek.

A kiadók a legfontosabb piaci nehézségek között a terjesztési költségek emelkedését, az elszámolási modellek változását és az értékesítési pontok számának csökkenését említették.

A vizsgált időszakban nem volt tulajdonosváltás a kiadói piacon, és új szereplő sem jelent meg. A legfontosabb változás a nagy múltú politikai-közéleti magazin, a Globus megszűnése volt.

Horvátországban a nyomtatott lapok továbbra is piaci alapon működnek, bevételeik döntő részét az értékesítésből és a hirdetésekből szerzik. Az állam ugyanakkor 2025-ben beavatkozott a terjesztési piacba: miután veszélybe került a lapok országos eljuttatása az árusítóhelyekre, a kormány közérdekű szolgáltatásnak minősítette a sajtóterjesztést, és öt évre a Horvát Postára bízta a feladatot.

MTI/Felvidék.ma