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Hamarosan elindul a Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Tábor

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Rákóczi Szövetség)

Félezer kárpátaljai néptáncos és népzenész gyermek érkezik a Rákóczi Táborba. 30. alkalommal szervezik meg június 18. és 24. között a Tiszapéterfalváról indult Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Táborta sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahová közel félezer kárpátaljai néptáncos és népzenész gyermek érkezik.

A táborban olyan gyermekek vehetnek részt, akik az elmúlt tanévben rendszeresen bekapcsolódtak a Kárpátalján szervezett néptánc, népzene és hagyományőrző foglalkozásokba.

A rendezvény foglalkozásait kiemelkedő magyarországi és kárpátaljai szakemberek és népzenekarok vezetik.

Június 21-én, vasárnap 16 és 18 óra között rendezik meg a Kárpátaljai néptánc és népzene műhelyek gáláját, a tábor meghatározó programjaként.

A Rákóczi Szövetség ötödik éve – a sajnálatos orosz-ukrán háború kitörése óta – karolja fel az eseményt a MOL-Új Európa Alapítvány kiemelt támogatásával.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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