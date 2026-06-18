Richter szerint bizalmat szavaz a parlament a kormánynak

Bizalmat kap a kormány a parlamenttől – vélekedik Ján Richter, a Smer-SD frakcióvezetője. Szerinte a koalíciót eddig támogató összes képviselő igennel fog szavazni.

„Már a rendkívüli ülés programját is 78 képviselő szavazta meg, tehát mindenki, aki a kormányt támogatja. Ezért feltételezhetjük, hogy a rendkívüli ülés végén is ez lesz, és bizalmat kap a kormány, kitölti a megbízatási idejét” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Richter azt is megindokolta, miért javasolta a vita 12 és fél órára szűkítését, amit szintén megszavaztak a kormánypártok. Mint mondta, februárban a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szavazott a parlament.

„Véleményünk szerint február óta semmilyen komoly változás nem történt, semmi sem indokolja, hogy napokon át beszéljünk a parlamentben mindenféléről, talán csak éppen magáról a dolog lényegéről nem, ami maga a kormány iránti bizalmi szavazás” – tette hozzá.

Csütörtökön megkezdődött a kormány iránti bizalmi indítvány megvitatása a parlamentben. A kabinet a magas államadósság miatt volt kénytelen bizalmi szavazást kérni, a tartozás ugyanis elérte az adósságfék-törvény szerinti legfelső szankciós sávot. A kormány bizalmi szavazás kérésére vonatkozó kötelezettsége még tavaly októberben keletkezett, amikor lejárt a kétéves mentesség az adósságfék szankciói alól.

A kormány nem kért bizalmi szavazást, ezért az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, és a költségvetési felelősségről szóló alkotmánytörvény vonatkozó részeinek értelmezését kérte. Az Alkotmánybíróság szerdán (június 17.) ismertetett döntése szerint a kormánynak haladéktalanul bizalmat kell kérnie a parlamenttől, amint kiderül, hogy az államadósság átlépte az alkotmánytörvényben rögzített határértéket. Válaszul a kormány még szerdán este megszavazta, hogy bizalmi szavazást kér maga ellen.

TASR/Felvidék.ma