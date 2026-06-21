Apák napja alkalmából több cikket is az édesapákhoz intéz a Remény hetilap

A 25. szám 11. oldalán gondolatokat olvashatnak az apaságról, megtalálják Kosztolányi Dezső Apa, valamint Gulyás Pál Apám c. költeményeit.

A 8. oldalon az Édesapák Imái csoportokról, illetve a TÉRden Álló Férfiak imáiról találnak hasznos összefoglalót. E két lehetőség buzdításként szolgál a hetilapot olvasó férfiak, édesapák számára.

Két lelki édesapát idéz Parák József atya vezércikke: Szent Ágoston püspököt, és az ágoston-rendi Szentatyát, XIV. Leó pápát. Két lengyel segédpüspök kinevezéséről is olvashatnak a világegyház aktuális híreit csokorba foglaló 2. oldalon.

A Szőgyénből, Csicserből, Fülekről és Szepsiből beküldött tudósítások pedig az itthoni eseményeket ismertetik a lap kedves Olvasóival. Buzdítjuk a további felvidéki egyházközségeket is, hogy legyen minden közösségben legalább egy tudósító, aki a náluk történtekről informálja szerkesztőségünket.

Újabb részleteket olvashatnak egy kispap naplójából. Ilcsik Zoltán, a Nagyszombati Főegyházmegye kispapja ez alkalommal egy rózsaszín borítékról ír.

Bodzsár Gyula egy Füleken ministráló fiatalemberrel, Molnár Damiánnal készített interjút. A riportalany azt üzeni kortársainak, hogy a hit ma is „menő” és értékes része lehet az életünknek. A 6. oldalon az évközi idő 12. vasárnapjának szentírási olvasmányait találják, s persze a következő hétre szolgáló liturgikus naptárt.

A vasárnapi evangéliumhoz ez alkalommal a Párkányban szolgáló Fóthy Zoltán atya fogalmazott meg gondolatokat. A múlt példaképeit kedvelő és tisztelő Olvasóink jobban megismerhetik Boldog IV. Károly király és Bárdos Remig Sándor, felvidéki származású, egykori pannonhalmi főapát életútját.

A pasztorálpszichológiai segítségről a hetilap főszerkesztője, Nagy András atya ír az újság 9. oldalán. Cikkében értékes információkat kapnak a gyógyító lelkigondozásról. A Libikóka rovat, a Gondolkodó, recept, köszöntők, termék-ajánlók is helyet kapnak a lapban.

Az utolsó oldalon néhány programra hívjuk fel az Olvasók figyelmét. Jótékonysági koncertek lesznek Pozsonyban és Dunaszerdahelyen, Fábry Kornél püspök atya celebrál majd szentmisét Pozbán, búcsúra invitálnak Bacsfa-Szentantalra, ismét magyar szentmisét fog közvetíteni a Lux Televízió, medjugorjei zarándoklatra várják az érdeklődők jelentkezését.

Az édesapákat köszöntve, nekik, és minden további Olvasónknak is jó Remény-olvasást kívánunk!

MT/Felvidék.ma